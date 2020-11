Pompílio Pereira Bento

★1º/11/1892

✝19/05/1981

Nasceu em 1º de novembro de 1892, no Estreito, em Desterro, hoje Florianópolis. Filho de Firmino Pereira Bento e de Maria Carolina Bento. Casou com Clara Seara Bento e tiveram os filhos Nilza e Nazil.

Pompílio começou a trabalhar com dez anos de idade na firma comercial Constantino Garofallis & Cia., na Capital, Florianópolis.

Na década de 1920, radicou-se em Laguna/, onde estabeleceu comércio e abriu uma indústria madeireira. Foi ainda: agente da Lloyd Brasileiro, companhia de navegação; Delegado da Comissão de Marinha Mercante; Presidente da Associação Comercial de Laguna; fundador e proprietário do jornal Sul do Estado; Diretor e Sócio-proprietário da Rádio Difusora de Laguna e Presidente do Clube 3 de Outubro, composto por revolucionários que fizeram parte do movimento político de 1930.

Com Ernesto Lacombe, comandou a Revolução de 1930 no Sul do Estado, tendo sido promovido a Major, pelos serviços prestados.

Pelo Partido Liberal Catarinense (PLC), elegeu-se Deputado Estadual à Assembleia Legislativa de Santa Catarina, com 32.393 votos, integrou a 1ªLegislatura (1935-1937) e foi Deputado Constituinte de 1935.

Em 1945, participou da fundação do Partido Social Democrático (PSD) e presidiu o Diretório deste em Laguna.

Foi eleito Prefeito de Laguna, indiretamente pela Câmara de Vereadores, em razão da renúncia do titular, e exerceu funções de 15 de fevereiro de 1965 a 31 de janeiro de 1966.

Em 1965, passou a ser membro do Diretório Estadual da Aliança Renovadora Nacional (ARENA), e seu presidente no Diretório de Laguna.

Com o senhor Erotides Guimarães, fundou e manteve a Assistência Social, criou a “sopa dos pobres”- para moradores carentes da região.

Faleceu em 19 de maio de 1981.