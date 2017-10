Gravado nos estúdios da Unisul TV, em nossa cidade, o programa Ponto de Vista que vai ao ar aos sábados às 13h (logo amanhã será dia), com reprise aos domingos, às 23h e nas segundas-feiras às 13h.

Com o tema sempre voltado aos fatos e acontecimentos de Laguna, envolvendo cultura, política, música, entretenimento, saúde e educação, além é claro de um convidado especial.

À frente do programa, agora, Paulo Cereja, na estreia terá o dr. Nilson Algarves, bioquímico e amante do motociclismo, que inclusive lançará um livro no próximo dia 18. Confira o programa de estreia amanhã (7), às 13h no canal 26 da Unisul TV.