Por que procrastinar?

Tenho certeza que em algum momento você já se deparou com a seguinte situação: ter uma atividade muito importante para realizar e, quando percebeu, estava olhando há horas seu facebook, watts ou lendo seus e-mails, acertei? Essa situação tem nome, a chamamos de procrastinação que é a ação de deixar algo para mais tarde, para amanhã, adiar.

E, quanto mais a gente adia as tarefas necessárias, mais a sensação de pânico e ansiedade toma conta de cada um de nós e nos faz pensar “porque não comecei isso antes?”. Quem nunca passou por isso poderá apontar o dedo, mas acho difícil existir alguém que nunca tenha procrastinado algo.

A procrastinação é responsável pela queda em nossa produtividade e causa danos, às vezes irreversíveis, na carreira e na vida pessoal, ainda assim, a maioria das pessoas continua agindo da mesma forma, nada fazendo para mudar este cenário.

Na vida pessoal a procrastinação pode arruinar relacionamentos, auto-estima e até abalar a autoconfiança. Já na profissional, provoca perda de oportunidades, ansiedade, estresse e até mesmo a perda de seu cargo atual.

Não existe uma razão específica que nos leva a procrastinar, mas se tivesse que citar algumas delas seriam: insegurança em mudar, acomodação e falta de energia para entrar em ação e começar a fazer o quê, de fato, precisa ser feito.

Portanto, o segredo para derrotar a procrastinação é manter-se em níveis emocionais de qualidade para garantir que haja energia com foco em movimento.

Mas, se você não consegue estar sempre nestes níveis, seguem algumas dicas extras para superar a procrastinação e partir para a ação:

1. Comece fazendo algo, qualquer coisa. Simplesmente escolha a primeira coisa que estiver na sua frente e faça!

2. Perceba que, depois de realizar qualquer atividade que você considera, em alguns momentos, insuportáveis, ainda assim, você se sentirá melhor.

3. Crie recompensa final para a conclusão de suas ações, ou seja, findou uma atividade, permita-se um cafezinho ou qualquer outra coisa que lhe dê prazer e que você se sinta recompensado.

4. Escreva todas as tarefas que precisam ser realizadas. Comece com a mais simples e evolua para a mais complexa.

Com essas dicas ficará mais fácil organizar sua vida pessoal e profissional. Deixar para amanhã o que você deve fazer hoje não é interessante para sua saúde psicológica e, principalmente, para sua carreira. Em tempos de cenários competitivos e difíceis, detalhes fazem a diferença! Comece hoje a não deixar nada pendente para amanhã, faça acontecer. Até semana que vem.

Por: Leticia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Diretora da Perfil Dois Coaching e Assessoria.