Por que treinar?

A visibilidade de uma empresa no mercado está diretamente ligada à qualidade de um produto ou serviço oferecido. E o grau de qualificação das pessoas que atuam em prol da organização contribuem para essa visibilidade.

Treinar é transformar, desenvolver, preparar o colaborador, desenvolver as competências necessárias para o alcance dos objetivos estratégicos, alinhar a cultura organizacional, criar um canal de comunicação aberto para que todos tenham acesso ao máximo de informação possível.

Quanto maior o grau de informação, mais condição a equipe terá de realizar um trabalho correto e com qualidade. E todo este movimento é possível quando há um investimento no desenvolvimento das pessoas.

É muito comum ouvir das lideranças de diversas empresas a insatisfação com relação à performance de suas equipes de trabalho. Ouço coisas do tipo:

– “Meu pessoal não está preparado…”.

– “Não sei o que fazer, mas minha equipe não consegue entender o negócio da empresa…”.

– “Não aguento mais, minha equipe é apática, sem iniciativa…”.

Quando ouço esse tipo de comentário, retruco perguntando:

“Vocês treinam suas equipes? Vocês têm um Programa de Desenvolvimento na empresa? Vocês pensam em capacitar e/ou reciclar seu pessoal?”.

E, eis as seguintes respostas:

– “Não posso parar a empresa”.

– “Não tenho condições de tirar o pessoal do posto de trabalho para treinar”.

– “O problema é que atrapalha o horário de trabalho…”.

Então, se você opta em não desenvolver o seu pessoal, há uma forte tendência de sua equipe continuar:

– Atendendo mal o cliente.

– Comportando-se de forma inadequada no ambiente corporativo.

– Deixando de fidelizar o cliente.

Para algumas organizações, treinar é sinônimo de despesas, custos e perda de tempo. Concordo com esta afirmação quando o treinamento é desfocado, fora de contexto e sem planejamento. Dessa forma, caracteriza-se uma despesa sim, tendo em vista o comprometimento do resultado.

O treinamento é investimento, no momento em que ocorre a valorização das pessoas, o aprimoramento, planos e objetivos bem pautados e contextualizados. E como consequência, as pessoas oferecem um resultado melhor para a empresa.

Treinar é elevar o nível da organização, é despertar o melhor de um time, é convidar as pessoas a saírem de modelo repetitivo de comportamento e encontrar novas formas de fazer as coisas. Não existe atleta campeão que não treina, não existe performance sem repetição. Se você quer uma equipe campeã, treine essa equipe para que tenha resultados de campeões.

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Diretora da Perfil Dois Coaching e Assessoria.