Posse do Lions

No domingo, 30, dia do aniversário do clube, durante assembleia festiva realizada no MIX CHOPERIA & RESTAURANTE, aconteceu a posse da nova diretoria do Lions Clube de Laguna – Natureza Viva, ano leonístico 2019/2020. Além dos membros do clube, em destaque a presença do Governador do Lions, Ademir Corrêa Martins e esposa, Nilcéia (Hilário), o ex-Governador, lagunense Alberto Gonçalves de Souza e o prefeito de Laguna, Mauro Candemil e esposa, Ellys.

A nova diretoria está composta pelo ex-Governador, Santos Pedroso Filho, presidente, Alvino José Júnior, vice-presidente, José Fernando dos Santos, secretário e Marcos Danilo Viana, tesoureiro.