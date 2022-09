Posse na Academia de Letras do Brasil de Santa / Catarina Seccional Laguna

Realizada no último dia 20, a posse dos novos integrantes da Academia de Letras do Brasil de Santa Catarina Seccional Laguna.

A solenidade ocorreu durante o I Encontro Estadual dos Contadores de Histórias, em Imbituba. Tornaram-se imortais os seguintes Acadêmicos da ALBSC-LAGUNA: Fabrícia Machado Fernandes, (Cadeira 20), Patrono Ariano Suassuna; Luis Humberto Miguel Vicente (Cadeira 21), Patrono Stan Lee; Maurício de Oliveira Silva, (Cadeira 22) Patrono Manoel Borges de Oliveira; Monique Ramos, (Cadeira 23), Patrono Adair Ramos e Santos Pedroso Filho, (Cadeira 24), Patrono Mário Quintana. O evento foi marcado também pela inclusão de um novo membro no Núcleo de Contadores de Histórias Laguna, Juliana Fagundes de Carvalho (Cadeira 52), Patrono Nivaldo de Carvalho.