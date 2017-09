Praia do Mar Grosso receberá mutirão de limpeza

Celebrando a chegada da Primavera e o Dia Internacional de Limpeza das Praias, no próximo dia 24, a partir das 9h, será realizado um mutirão de limpeza da Praia do Mar Grosso, tendo como objetivo conscientizar moradores e visitantes sobre a importância de manter a praia limpa e recolher seu lixo.

A ação foi cadastrada na campanha Mares Limpos, organizada pela ONU Meio Ambiente. Qualquer ação de limpeza de praias realizada entre os dias 16 e 24 de setembro em todo país poderá se cadastrar e participar da campanha, com apoio de kit organizador e tabela para registro dos tipos de lixo recolhido.

A ação será realizada pela empresa Lagunambiental e Hotel Atlântico Sul, com apoio da Fundação Lagunense do Meio Ambiente – Flama e Rotary Club de Laguna.

Sobre a Mares Limpos

A semana entre 16 e 24 de setembro de 2017 ficará conhecida como a #SemanaMaresLimpos de Limpeza de Praias, que reunirá grupos de limpeza de praia que farão ações durante esse período. Os grupos inscritos farão parte da campanha Mares Limpos e coletarão informações sobre o lixo encontrado nas praias. As informações sobre o lixo coletado em cada ação será contabilizada e fará parte do panorama nacional sobre o lixo no mar, subsidiando a elaboração do Plano Nacional de Combate ao Lixo no Mar, capitaneado pelo Ministério do Meio Ambiente e pela ONU Meio Ambiente. A metodologia de coleta de dados foi elaborada pelo Instituto Ecosurf, parceiro da campanha.