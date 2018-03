Pré-assembleia em Laguna para cooperados da Unicred Sul Catarinense

Cooperativa de crédito apresentou resultados aos associados de Laguna e Imbituba em pré-assembleia

A Unicred Sul Catarinense começou o ano de 2018 comemorando o reconhecimento como a melhor singular do sistema Unicred Brasil. A cooperativa de crédito conquistou o topo do ranking nacional em agosto e se mantém nele nos últimos seis meses. A Unicred Sul Catarinense também tem reconhecimento estadual por cinco anos consecutivos, sendo que em 2017 foi considerada a melhor gestão administrativa de Santa Catarina. Para o presidente da singular, Luis Vidal Alves de Miranda, estas conquistas devem ser celebradas, mas são motivo de responsabilidade. “Permanecer em uma posição tão privilegiada é algo que demanda ainda mais comprometimento com este patrimônio que é de todos nós”, fala. No dia 13 de março, os cooperados de Laguna e Imbituba participaram da pré-assembleia e puderam saber mais sobre o desempenho da cooperativa.

Os resultados alcançados pela Unicred Sul Catarinense são consequência de um plano de longo prazo, revela o diretor executivo Marcelo Lima. “Começou quando unimos as singulares de Tubarão e Criciúma, em 2008. De lá para cá, nosso crescimento foi contínuo e, em 2010, já figurávamos entre as quatro maiores do país”, contou. Em 2017, a Unicred Sul Catarinense encerrou o ciclo do planejamento estratégico 2013-2017 com números muito positivos. O patrimônio líquido teve uma evolução de 154,8% nos últimos cinco anos; as sobras cresceram 191%; e o número de cooperados passou de 8.533, em 2013, para 11.760, em 2017. “Alcançamos estes resultados porque temos uma equipe alinhada com os objetivos da cooperativa e com as necessidades dos cooperados, fomos disciplinados na execução do planejamento estratégico e temos a confiança de nossos cooperados”, avaliou o diretor executivo Marcelo Lima.

Em 2018, a Unicred Sul Catarinense entra em um novo ciclo, o do planejamento estratégico até 2020. “Será mais curto porque consideramos as incertezas econômicas e política do país”, explica Lima. O presidente Miranda adianta alguns investimentos que serão feitos nos próximos anos. “Teremos mudanças na concepção das agências, oferecendo mais comodidade e privacidade; ampliaremos os canais de relacionamento on-line também”, anunciou.

Pré-assembleias e Assembleia Geral Ordinária

Para prestar contas de todos estes resultados e os planos futuros, a Unicred Sul Catarinense iniciou em fevereiro uma série de pré-assembleias com os cooperados. A primeira aconteceu em Içara; a segunda, em Tubarão; a terceira, em Laguna. A última pré-assembleia está agendada para o dia 5 de abril com cooperados de Orleans e Braço do Norte no auditório da Cegero, em São Ludgero. A Assembleia Geral Ordinária está marcada para 18 de abril, às 18h em primeira convocação.