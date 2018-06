Prefeito em audiência com o Governador

Na quarta-feira (13), de manhã, o governador Eduardo Moreira, recebeu em audiência o prefeito Mauro Candemil, quando definiu importantes temas para Laguna, como a garantia de recursos na ordem de R$2.803.000,00 para pavimentação do trecho de 3,1 km, entre Ponta do Daniel e Parobé. Com o projeto já pronto, agora o processo corre os trâmites legais, ficando certo que em 60 dias será lançado o edital. Aliás, na mesma área, Moreira foi informado de que a empresa Confer foi a vencedora da licitação para as obras de pavimentação da estrada Bananal/Ponta do Daniel, com valores na ordem de R$ 4.252.493,14, cujo contrato pode ser assinado ainda hoje. Também programado para ser publicado ainda este mês, o chefe do executivo catarinense falou sobre as obras de tratamento de esgoto no Farol de Santa Marta e Cigana, envolvendo recursos na ordem de R# 12 milhões. Candemil também “pediu” e levou a garantia de que receberá recursos na ordem de R$ 500 mil, via Fundo Social, para aquisição de máquinas e equipamentos, assim como R$ 250 mil para pavimentação de duas ruas, em Cabeçuda, através de emenda da deputada Ada de Luca.

Novos cursos da Udesc

Provavelmente nos próximos dias, serão anunciados os novos cursos a serem implantados no campus da Udesc, de nossa cidade.

Hospital

Para o Hospital de Caridade Senhor Bom Jesus dos Passos, o governador antecipou que já assinou convênio de repasse de R$ 300 mil para atender a nova rede elétrica da UTI da nossa casa de saúde, com a sua liberação dependendo apenas da apresentação de certidões negativas.

Na foto o prefeito com Moreira e seu assessor Miguel Ximenes de Mello Filho.