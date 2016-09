Prefeitura à caça dos devedores de IPTU e outros tributos

Nova oportunidade de ficar em dia com Laguna

A inadimplência de IPTU – Imposto Predial e Territorial Urbano, ITBI – Imposto de Transmissão de Bens e Imóveis e de ISS – Imposto Sobre Serviços de Qualquer Natureza, além de contribuições de melhorias e outras taxas, tem sido impactante nos cofres públicos em Laguna, com a dívida ativa somando mais de R$ 100 milhões, valor que a prefeitura tem tentado recuperar e agora, pela última vez, oferecendo valiosos e vantajosos descontos (de 50 até 90% sobre a multa e os juros ou parcelas de 18 vezes, variando de acordo com a forma de pagamento escolhida) por um pequeno período de tempo (até 22 de novembro), pelo REFIS – Programa de Recuperação Fiscal.

De acordo com o secretário Henio Marcelino Cardoso, de Fazenda, Administração e Serviços Públicos, a inadimplência, com índice de 60%, tem dificultado a efetivação de obras, tão reclamadas pela população, além de outros serviços. Cardoso promoveu um levantamento dos inadimplentes, ano por ano, do maior para o menor valor, já que escandalosamente, apenas 40% quitaram o IPTU, por exemplo. Ao fazer comparação, ele lembra que em municípios vizinhos o Refis não é aplicado, logo diferente de Laguna que proporciona esta oportunidade.

Com o orçamento sufocado há anos, a terra de Anita luta para fechar as contas. Como a cobrança com descontos tem prazo definido (22 de novembro), o secretário Henio, antecipou que na sequencia todos os devedores serão ajuizados e certamente terão bens penhorados. Antes que isso aconteça, aproveite a facilidades oferecidas para quitação em até 18 vezes.

Vá ao setor de IPTU (rua Osvaldo Cabral, 140, antiga Caixa Econômica), das 13h às 19h, com os seguintes documentos: pessoa física, RG, CPF e comprovante de residência atualizada: se pessoa jurídica, CNPJ atualizado, instrumento contratual de eleição e documentos do responsável. Para mais informações, ligue (48) 3644.0401.