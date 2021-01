Começo de ano, metas estabelecidas, aquela incessante busca por qualidade de vida e bem estar. O trabalho da focalizada desta edição vai de encontro a esses objetivos. Aos 29 anos, atuando como massoterapeuta e estagiária em um studio no Mar Grosso, Priscila Cardoso Martins, dedica grande parte dos seus dias às áreas em que atua.

Filha de “seo” Juci e de dona Valdete, ela recorda como tudo começou: “Inicialmente o meu interesse era trabalhar com o corpo humano e sua energia. Foi então que comecei a fazer cursos na área de Massoterapia. Com o passar do tempo, realizando atendimentos, observei que poderia agregar ainda mais valor ao meu serviço, se investisse também no curso de Educação Física. Comecei os estudos e hoje sou apaixonada pela área”.

A oportunidade de trabalho no espaço em que está atualmente, surgiu durante a pandemia: “Com o distanciamento social, comecei a treinar em casa. A procura pelas massagens teve uma queda considerável e foi aí que conheci a Diana Amorim pela internet. Começamos a conversar, e veio a proposta de atuar como estagiária, dando um suporte para o serviço dela”.

Com o decorrer dos meses, a paulista de nascimento, mas catarinense de coração, decidiu apostar mais alto: “Montei uma sala ao lado da academia focada na Massoterapia. Como lido diariamente com pessoas que estão cuidando do corpo, é uma forma de oferecer algo que colabore ainda mais para isso”.

Sobre o que suas atividades têm de melhor, Priscila pontua: “Não há nada melhor do que ver a alegria de um aluno ou paciente após um treino ou massagem. Essa oportunidade de lidar com o bem estar das pessoas é muito bom”.

Sobre o maior desafio enfrentado, a massoterapeuta pontua: “Preciso estar sempre bem e disposta. Lido diretamente com a energia das pessoas e estar bem comigo é essencial”.

Como nem tudo é trabalho, nas horas de folga, a focalizada procura se dedicar aos seus hobbies: “Gosto de descansar, estar com os amigos e ir a praia”.