Olhares poderosos, bocas marcadas e pontos fortes realçados. Com o universo da maquiagem tão em alta, em meio a propagação através das redes sociais e dos famosos tutoriais do Youtube, o JL destaca essa semana uma das referências na área em nossa cidade, a maquiadora Priscila dos Santos Izidoro.

Aos 26 anos, formada em Pedagogia, a focalizada, natural de Tubarão, chegou a exercer por dois anos a atividade na qual é formada, mas só encontrou a plena realização pelo que faz, em meio aos pincéis, sombras e batons: “Tudo começou informalmente, por volta dos 17 anos, maquiando minhas amigas e algumas pessoas da família. O tempo foi passando, fui gostando cada vez mais do assunto, até que, há cerca de quatro anos decidí encarar como trabalho”, explica.

Filha de dona Simone e de “seo” Jailson, atualmente concilia o trabalho com a faculdade de Estética e Cosmética: “O ritmo é puxado, mas gosto tanto do que faço, que não me atrevo a falar em cansaço. Ainda nas horas de folga, o tema me fascina de tal forma, que fico buscando formas de me atualizar, seja através de cursos, tutoriais de internet ou comprando novos produtos recém lançados”.

Quando questionada sobre o que há de melhor na profissão de maquiadora, pontua: “Sem dúvida a oportunidade de trabalhar com a auto estima das mulheres. Atender até 15 clientes por dia e vê-las se olhando no espelho, confiantes, admirando uma beleza que foi apenas realçada, é muito prazeroso”.

Nos momentos de descanso, Priscila gosta de estar com a família: “Meu hobby predileto é conhecer novos lugares na companhia do meu marido, curtir os meus pais ou praticar algum esporte”.

Com uma vida inteira pela frente, ela responde com propriedade o que quer continuar fazendo pelos próximos anos: “Me encontrei de uma forma que jamais poderia imaginar. Já conquistei minha realização profissional. Meu desejo é apenas me aperfeiçoar cada vez mais e trabalhar por muito tempo, até a hora em que a saúde permitir”, finaliza.