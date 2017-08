Profissionais de todo o estado participam do 10º encontro da imprensa catarinense

Jornalistas, radialistas, radiodifusores, publicitários, relações públicas, docentes, mídias e proprietários de veículos de comunicação participaram no último sábado (05) do 10º Encontro da Imprensa Catarinense. No total, 550 profissionais de todas as regiões do Estado se reuniram em Chapecó, na sede social da CDL, para um dia de confraternização.

O destaque do evento foi a homenagem aos profissionais de comunicação com 50 anos de atividades ou mais, homenagens institucionais, almoço e sorteio de brindes. Quatro profissionais com meio século de atividade na área de comunicação receberam uma placa de reconhecimento: jornalista Alcir Bazanella de Caçador, jornalista Márcio Matos Carneiro de Laguna (na foto abaixo entre Ademir Arnon, Miguel Gobbi e Marcos Bedin), radialista Mário Pessoa de Brusque e jornalista e radialista Francisco de Assis Nunes de Lages.

Dois profissionais receberam homenagens especiais em razão de completarem 60 anos de atividades: o comentarista esportivo Roberto Alves (na foto entre Ademir Arnon, Eurico Meira Jr. e Marcos Bedin) e o jornalista Osmar Antônio Schlindwein, ambos de Florianópolis. Schlindwein não pode comparecer ao encontro e foi representado por Ronaldo Roratto. Roberto Alves falou em nome de todos os homenageados. Ainda foram prestadas homenagens institucionais aos 100 anos de Chapecó, aos 70 anos da Associação Comercial e Industrial de Chapecó, aos 50 anos da Cooperativa Agroindustrial Alfa e aos 25 anos da Unimed Chapecó.

A programação musical contou com shows da banda Sid Folk’s Trio, Giby & Mauro – Banda Finco e do músico e intérprete Rogério Mello.

A organização foi da Associação Catarinense de Imprensa (ACI) e da MB Comunicação.

Apoio

O 10º Encontro da Imprensa Catarinense, iniciativa da Associação Catarinense de Imprensa e da MB Comunicação, teve o apoio e o patrocínio da CDL Chapecó, Aurora Alimentos, Sindicarne, ACAV, Fiesc, Faesc, Unoesc, Unochapecó, Ocesc, Sebrae e Sicredi. Também participam Fecoagro, Unimed Chapecó, Cooperalfa, APTI, Santa Maria, Sinduscon, Cooperativa Sanjo, Vale do Sol, Acic, Brahma, Sicom, Finco Alimentos, Sindicont, Havan, Badalotti, Zolet Fotografias, T12, Arcus Indústria Gráfica, Hotel Lang Palace, Inviolável, Fogões Clarice, ABBA Imóveis, Celeiro Supermercados e Perfetto Uomo.

Integração da mídia

O evento envolve todo o trade comunicacional e tem o apoio institucional da Associação Catarinense de Emissoras de Rádio e Televisão (ACAERT), Associação dos Jornais do Interior do Estado de SC (ADJORI), Associação dos Diários do Interior de SC (ADI), Sindicato das Empresas Proprietárias de Jornais e Revistas do Estado de Santa Catarina (SINDEJOR), Sindicato das Agências de Propaganda de SC (SINAPRO/SC), Sindicato dos Jornalistas Profissionais de SC e, a partir deste ano, também a Associação dos Cronistas Esportivos de SC (ACESC).