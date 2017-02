Programação da cidade

Hoje (24)

CLUBE 3 DE MAIO

#23h, no Clube 3 de Maio, no bairro Magalhães, baile de Carnaval com a banda Gingado Brasileiro (com músicos da União dos Artistas). No térreo, apresentação do grupo Bom Balanço.

SKENTAI

#21h, na concentração da Praça do Iró, com Juízo Final e show nacional com Valesca Popozuda. Desfile do trio elétrico pelo circuito às 2h.

Amanhã (25)

BLOKO ROSA

#14h, na Concentração dos Blocos, na Praça do Iró, Dj Paulo Martins, Jeito Louco e Théo Abreu. Participação do dj Jesus Luz e do ator global Caio Castro. Desfile do trio elétrico pelo circuito às 20h, com a banda Juizo Final.

CAMAROTE SKOL BABALAÔ

#22h, abertura do Camarote, com show nacional com Thiago Martins e Thiago Brava. Nas proximidades da Praça do Villa.

CIRCUITO DA ORLA – PRAIA DO MAR GROSSO

#Trio com a banda Prakatá.

SAÍDA BLOCO BEBETHUDO

#20h, praça Seival. Acompanha a saída do Bloko Rosa realizando o trajeto do circuito da orla.

BLOCO ME NAMORA

#21h, na concentração da Praça do Iró, show nacional com Menor, djs Júlio Fontana, Kauê, André Berti e Luccas Zacca. Desfile do Trio Elétrico pelo circuito às 2h com o dj Nando Riffel.

FAROL DE SANTA MARTA

#20h, trio elétrico com banda PH7, na Prainha.

PAROBÉ

#23h, baile com a banda Veredas.

RIBEIRÃO GRANDE

#23h, baile com a banda Megatons.

Domingo (26)

BLOCO ALCOÓLICOS ASSUMIDOS AA

#11h, na rua Voluntário Benevides, no Centro da cidade (ao lado dos Correios). Show com Luccas Gomes e Eufonia. Após a concentração, acompanha o circuito da pracinha.

RIBEIRÃO GRANDE

#13h, 9ª Paella de Carnaval com a banda Megatons.

BLOCO PINTO LOUCO

#15h, na Avenida João Pinho, em frente a APAE, no Mar Grosso. Atrações: Rei da Folia, Murilo e Gustavo e Helyton Vieira.

BLOCO DA PRACINHA

#15h, na Praça Sousa França.

#17h, saída do trio elétrico.

BLOCO SEDE CREW

#15h, no estacionamento do Chaplin Club, no Mar Grosso. Com No Filters, dj Kauê e Vulgo Texa.

SAÍDA BLOCO BEBETHUDO

#17h, praça Souza França, acompanha a saída do Bloco da Pracinha.

AMIGOS DA RUA URUSSANGA

#21h30, abertura do Carnaval familiar com a bateria da Escola de Samba Xavante, na sequencia com baile animado pelo grupo Andorinhas.

CAMAROTE SKOL BABALAÔ

#22h, abertura do Camarote, com Murilo e Gustavo e show nacional da Turma do Pagode. Nas proximidades da Praça do Villa.

CIRCUITO DA ORLA – PRAIA DO MAR GROSSO

#Trio com a banda Prakatá.

PAROBÉ

#23h, baile com a banda Veredas.

RIBEIRÃO GRANDE

#23h, baile com a banda Megatons.

Segunda (27)

BLOCO DO BARULHO

#10h, na Praça Souza França, Magalhães. Aberto ao público, com gastronomia local. Às 15h se desloca até o Monumento dos Trabalhadores, retornando em seguida. Atrações: Banda e carro de som.

BLOCO PANGARÉ

#16h, na Concentração dos Blocos, na Praça do Iró. Show nacional com MC Koringa. Desfile do trio elétrico pelo circuito às 22h, com a banda Juizo Final.

CIRCUITO DA ORLA – PRAIA DO MAR GROSSO

#Trio com a banda Prakatá.

SAÍDA BLOCO BEBETHUDO

#20h, praça Seival. Acompanha a saída do Bloco Pangaré realizando o trajeto do circuito da orla.

CAMAROTE SKOL BABALAÔ

#22h, abertura do Camarote, com show nacional de Lexa e Sapão.

PSYCHOBLOCO

#22h, no Haras Sexto Sentido, bairro Barbacena. Segue até às 13h de terça-feira.

PAROBÉ

#23h, baile com a banda Veredas.

RIBEIRÃO GRANDE

#23h, baile com a banda Megatons.

Terça (28)

CLUBE 3 DE MAIO

#15h, no Clube 3 de Maio, no bairro Magalhães, baile Infantil.

BLOCO DO JUCA

#17h, em Cabeçuda com animação da banda GDÓ do Forró.

PAROBÉ

#21h, baile com a banda Veredas.