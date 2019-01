Na tarde da última sexta-feira, 21, com a presença do diretor Frederico Zumblick e comunicadores Paulo Cereja, Celso Fernandes e Rinalda Zago, da emissora e patrocinadores, aconteceu na loja de Valmorzinho Motos, o sorteio e respectiva divulgação dos ganhadores da PROMOÇÃO 10 ANOS TRANSAMÉRICA, tudo com transmissão ao vivo pela 103.1 e também via Live nas redes sociais.

Os ganhadores

Albertina Lucas dos Santos, que efetuou sua compra em Atual Informática, ganhou uma Moto Honda Bizz 2019, Jorge Luiz S.M Carval, que fez a sua compra na Farmácia do Trabalhador, ganhou uma Carteira de Habilitação, Kimberlly Fernanda, que comprou na Sorvepatri, ganhou uma Cesta de Café da Manhã, Julia Rocha, cliente do SuperMais Supermercado, ficou uma Câmera Goal Pró, Sara Bertotti, que fez as compras em J.E. Fotografia, ganhou um Multilaser, Dilson da Rosa Roldão, comprou na Fragoma Materiais de Construção e foi sorteado com uma bicicleta, Paula Rodrigues Cardoso, que comprou no Lojão Vitória, teve direito a uma Churrasqueira, Elenira dos Santos, cliente do Restaurante e Lanchonete Tio Bila, ganhou um jogo de Churrasco do cantor Gusttavo Lima, Marilene Costa, cliente de Globo Veículos, ganhou um violão autografado por Victor e Léo e por último, Maria de Fátima Morais, que fez a sua compra na Floricultura Amboni, ganhou óculos e relógio Mormaii.

A Transamérica 103.1 parabeniza os ouvintes contemplados e agradece aos seus colaboradores e apoiadores:

Valmorzinho Motos, Malhas Ferju, Floricultura Amboni, Casa São Paulo, CDL Laguna, Lapa Papelaria, João de Barro Materiais para Construção, Lojas Rainha, JE Fotografias, Reis dos Assados, Patricio Materiais para Construção, Unipesca, Paraíso Presentes, Ki Mania, Lojão Vitória, Pé de pano Lingerie, Farmácia do Trabalhador, Cia Animal, Júnior Jóias, Pizzaria da Praia, Atual Informática, Auto Escola Anita Garibaldi, Fragoma Materiais para Construção, JD equipamentos eletrônicos, Pontão das Fábricas, SuperMais Supermercado, Sorvepatri, Glamour Rosa, Tecnocel, Real Cred, Restaurante e Lanchonete Tio Bilia, China Biju, Gobbo Veículos e Restaurante do Galego.

Agradecimentos especiais ao Dj Michel, Maludu Eventos e Jornal de Laguna.