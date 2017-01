Promover o Carnaval das escolas de samba é preservar uma rica tradição: Sem Carnaval das escolas

Durante reunião da Liga das Escolas de Samba de Laguna, realizada na segunda-feira (23), sobrou “farpas” para todos, em especial para o prefeito Mauro Candemil que, mesmo convidado, não compareceu, secretário estadual de Turismo Leonel Pavan e governador Raimundo Colombo. Entenda o caso: ocorre que, como ano passado, as próprias escolas apresentaram a secretaria de Estado do Turismo, os respectivos projetos que, aprovados, receberam R$ 60 mil cada. Após o carnaval, fizeram as devidas prestações de contas e os seus diretores acreditavam que este ano aconteceria da mesma forma. Só que o edital publicado pela secretaria estadual na sexta-feira (20), colocou agua na fervura, com os recursos devendo ser repassados apenas para as prefeituras, mas tão somente para bancar infraestruturas para os desfiles (sic), som, iluminação, sanitários químicos, segurança, etc, sendo R$ 1.400 mil para a capital, R$ 750 mil para Joaçaba (e lá só tem escolas), R$ 300 mil para Laguna e R$ 150 mil para São Francisco do Sul, conforme antecipou o secretário Pavan, tudo pelo Fundo Estadual de Incentivo ao Turismo (Funturismo). E agora?

O esforço de Pavan

Que se faça aqui, o registro do empenho do atual secretário de Turismo, Leonel Pavan, que inclusive chamou o prefeito Mauro Candemil para uma conversa e quem sabe, buscar uma solução para o desfile das escolas. Mas que torcemos pela sua efetivação, não tenham dúvidas. Torcemos e muito!

Promover o Carnaval das escolas de samba é preservar uma rica tradição

Criar uma contradição entre o desfile das escolas de samba e áreas como saúde e educação, ou folha de pagamento atrasado, chega a ser um discurso de apelo fácil, até porque diferente de outras cidades, Laguna é uma cidade com tradição carnavalesca. O prefeito Mauro Candemil sabe que é preciso relevar a importância cultural e social do desfile, sem esquecer o lado econômico já que toda uma cadeia produtiva é movimentada, gerando emprego e renda, envolvendo costureiras, cantores, instrumentistas, escultores, soldadores e eletricistas, entre outros.

Desfile definitivamente cancelado

Durante reunião realizada na secretaria de Turismo, quarta-feira(25), dirigentes da Liga e das próprias escolas de sambafinalmente receberam a informação oficial que o Estado e nem o município, em face da crise, não repassarão recursos, logo “batendo o martelo” e assim inviabilizando e cancelando de vez o tradicional desfile.

A registrar que ainda na tarde quarta-feira (25), o prefeito Mauro Candemil (PMDB), em companhia do agente de Desenvolvimento Regional, Luiz Felipe Remor e do secretário de Turismo da cidade, Antônio Ramos, esteve em audiência com o secretário estadual de Turismo Leonel Pavan, quando ficou selada a impossibilidade do repasse e o consequente cancelamento do desfile.

Posições

Ontem pela manhã, a presidente Claudio Neto Lopes da Silva, da Escola de Samba Os Democratas, anunciou que está convocando uma reunião com seus diretores para a próxima segunda-feira (30), quando poderá ser definida a realização de uma festa carnavalesca na própria sede da entidade. Também ontem foi anunciado que a Escola de Samba Brinca Quem Pode, por ocasião de seu aniversário (70 anos), dia 17, promoverá a inauguração dos melhoramentos em sua sede.