PSD fez encontro em Laguna

Com a presença do deputado Júlio Garcia, prefeito Beto Kuerten Marcelino, de Braço do Norte, Vereadora Camila Nascimento, de Criciúma e do ex-prefeito de Blumenau, Napoleão Bernardes, além de outras lideranças regionais, o PSD-Partido Social Democrático, de Laguna, no último dia 23, promoveu um prestigiado encontro de capacitação de candidatos a vereador da terra de Anita. Na abertura, (acima), o deputado Júlio Garcia, principal liderança do partido em Santa Catarina, falou sobre a importância da participação de todos e mais do que isso, firmando a representação partidária junto ao Legislativo local. O prefeito Beto, por sua vez, fez um histórico da carreira até chegar ao cargo de prefeito de Braço do Norte, destacando a insistência em buscar o que se quer. O ex-prefeito Bernardes, (abaixo) jovem ainda já foi vereador e prefeito de Blumenau e igualmente, pregou a persistência na luta por um mandato. Disse também que tinha uma relação com Laguna, já que de pronto apoiou o Vereador Marcos Rosa, lagunense, o mais votado da importante Blumenau. De Laguna, entre os que usaram da palavra, o viceprefeito Júlio Willemann, vereador Adilson Paulino e empresário Patrick Paulino que, juntamente com Willemann, colocou o nome à disposição para concorrer a prefeito. Ainda falaram alguns pré-candidatos a vereador, que demonstraram força e vontade para a eleição de outubro próximo.

Júlio Garcia

Falando com o diretor do JL, Márcio Carneiro, sobre o pedido de impeachment do governador Carlos Moisés, disse que isso era pontual e que não provocaria crise alguma, logo sugerindo que a denúncia devesse ser arquivada. Sobre a reforma da previdência, ante de tudo, disse, é preciso respeitar direitos adquiridos. Em relação ao encontro de Laguna, disse ser positivo e principalmente motivador para os que já estão na luta e a as novas lideranças que vêm surgindo.