Quais suas interferências?

O momento de uma entrevista de emprego é, para alguns, espera que gera ansiedade e dúvidas.

Quais questionamentos serão feitos e as melhores respostas a serem dadas são, sem dúvida, as maiores curiosidades de quem passa por essa situação.

Existem algumas perguntas muito conhecidas e poucos exploradas pelos candidatos. A pergunta: quais seus pontos fortes e fracos? Essa questão é muito importante e poucos sabem responder, e quando digo poucos, me refiro àquela maioria que não alimenta a prática do autoconhecimento, logo, não consegue reconhecer suas características marcantes e aquelas que precisam de melhorias, desenvolvimento. E então, me digam qual a segurança do entrevistador em um candidato que não se conhece a ponto de ter clareza sobre estes pontos??? Se o candidato não sabe responder a isso, com certeza ele não se prepara para o crescimento. E o que toda a empresa quer? Crescer!

Da próxima vez em que você for convocado para uma entrevista de emprego, dê-se ao trabalho de listar antes estas características e vá além, elabore uma estratégia para minimizar o impacto dos seus pontos a desenvolver. Mostre que além de ter autoconhecimento, você consegue estruturar um plano de ação para tornar-se ainda melhor. E, se você estiver concorrendo a um cargo de liderança, esse momento torna-se ainda mais relevante, porque se você não faz gestão de seus habilidades e comportamentos, imagine como poderia fazer isso com maestria em um time?!

Por Letícia Zanini – Master Coach, Psicóloga e Educadora Comportamental