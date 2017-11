Há cerca de três anos, a lagunense Rachel de Castro Faria Pizzolatti deixou a Ilha da Magia para regressar a terra natal. Formada em Farmácia, com especialização em Saúde Pública, a focalizada que sempre se imaginou atuando na área, recorda como tudo começou: “Meu primeiro emprego foi em uma farmácia comercial. Foram oito anos de muito aprendizado, até o momento em que decidi investir no meu próprio negócio, seguindo claro, no mesmo segmento”, recorda a filha de dona Valmeri e de “seo” Antônio Joaquim, o conhecido Tuba.

Com o passar do tempo, ela se viu na busca de uma nova perspectiva: “Vi no concurso público uma oportunidade de fazer o que gostava somado a estabilidade tão desejada”, explica a profissional que há 13 anos atua como funcionária pública. Ainda na capital, Rachel dedicou-se à Diretoria de Assistência Farmacêutica: “Comecei no almoxarifado e aos poucos fui galgando meu espaço, até chegar a gerência técnica, onde fiquei quatro anos”. Explica.

Com a volta para Laguna, a mãe de André se deparou com um novo desafio: responder pela farmácia judicial do Estado em nossa cidade: “Se sempre fui feliz na profissão que escolhi, hoje posso dizer que sou ainda mais realizada. Além de exercer uma atividade a qual tenho tamanha empatia, consigo através do meu trabalho, junto aos meus colegas, ser uma facilitadora na vida de tantas pessoas que buscam uma forma de conseguir medicamentos gratuitos”.

Em seu dia a dia, Rachel intercala momentos em que atende ao público e lida com a parte burocrática: “Meu expediente é no período da tarde. Além de auxiliar as pessoas, esclarecendo nos trâmites necessários, busco aproximar cada vez mais os municípios que compreendem a nossa ADR, para que os usuários atinjam seus objetivos e saiam satisfeitos”.

Nas horas de folga, é a atividade física que ela dedica grande parte do seu tempo: “Gosto muito de caminhar na praia e ir na academia. Consigo aliar as duas programações em uma mesma manhã. São as facilidades e os encantos que Laguna proporciona. Não tenho dúvidas de que aqui é o meu lugar”, finaliza.