Aos 33 anos, o laguense Rafael Lima Silveira sempre teve o sonho de montar o próprio negócio. A primeira oportunidade do representante comercial, foi abrindo uma lan house, em uma galeria no Mar Grosso. Formado em Marketing, após seis meses da inauguração do estabelecimento, recebeu a proposta de comprar uma papelaria no Magalhães: “A Ágape já tinha 20 anos de história. Conheci os donos e surgiu a chance de seguir adiante com esse legado. Decidi unir os dois estabelecimentos em um só local”, recorda.Há cerca de um ano, ele mudou novamente o ponto comercial, dessa vez para o Mar Grosso: “Foi um desafio. Algo totalmente novo, mas me identifiquei bastante com o segmento. Nestes três anos, procuro estar sempre em busca de novos produtos, apresentando novidades e aumentando o número de serviços prestados”, explica.Dono de uma rotina intensa, o filho de dona Vera, concilia dupla jornada: “Atualmente sou representante comercial de medicamentos e divido o meu tempo com a administração da papelaria. Meu dia a dia é puxado, mas estou muito satisfeito com o resultado”.Com uma clientela que abrange também os comerciantes do bairro, ele garante que os serviços diferenciados conquistaram o público: “Oferecemos impressões a laser, temos uma lan house que possibilita realizar com todo conforto as alterações no material que estiver trabalhando. É algo novo no Mar Grosso. Antes era preciso ir até o centro para ter esse tipo de serviço”. Quando o assunto é Laguna, ele manifesta sua opinião: “Já morei em Tubarão e Criciúma, mas a vontade de estar aqui falou mais alto. Nossas praias, o Centro Histórico, são tantos os lugares encantadores. É claro que sabemos que dá pra melhorar. E vejo que não é apenas um papel dos órgãos responsáveis, mas do povo em si, que muitas vezes apenas crítica as ações que são feitas. Acho que falta uma colaboração por parte da população também. Podemos ganhar muito mais, ter muito mais turistas e incentivar o nosso comércio local”.