O mercado dos pets vem crescendo a cada ano, com uma oferta maior de serviços e produtos. E o profissional focalizado nesta edição sabe avaliar bem a área, afinal são 10 anos dedicados a esse universo. O JL conta hoje a história do administrador de petshop Rafael Maiato Heleodoro de Souza.

Filho de Sirlei e Marcelo de Souza, ele aponta as características essenciais para quem trabalha no segmento: “É preciso ter honestidade, sensibilidade, paciência, gratidão e agir sempre com muita razão”.

Dono de uma rotina que começa logo cedo e não tem hora para acabar, Rafael está sempre ligado em possíveis intercorrências: “Faço o horário comercial, das 8h30 às 12h e depois das 13h às 18h. Após isso fico de plantão, auxiliando em possíveis atendimentos de emergência”.

Quando questionado sobre o que há de melhor, pontua: “O convívio com os pets e suas famílias, a satisfação nos olhos dos clientes e de alguma forma acabar fazendo parte da vida dessas pessoas”.

Sobre os desafios, ele avalia “Tentar mostrar a responsabilidade que é ter um animal de estimação e tentar colaborar para que tenham uma vida harmoniosa e segura. Outro grande desafio é quando infelizmente tenho que sentir a dor dos familiares quando ocorre a perda de um pet. É muito triste”.

Se o assunto é Laguna, Rafael abre o coração: “Amo minha cidade. Adoro passear com a minha família. Acredito que precisamos de mais investimento e captar a vinda de indústrias de grande porte para enfim prosperarmos. Já tivemos algumas chances disso acontecer, mas infelizmente foram descartadas. Nossa cidade é turística, mas não tem nada que agregue nesse aspecto. Temos lindas praias, porém não temos como desfrutar delas 100%”, finaliza.