Aos 24 anos, a gaúcha Rafaella Silveira Vieira fala com entusiasmo quando o assunto é o seu trabalho. Na área de vendas há 4 anos, a focalizada desta edição, conta aos leitores um pouco mais sobre sua rotina e seus desafios.

Casada com Jeferson, mãe de Rafael, foi por intermédio da mãe, dona Mari, que acabou conhecendo a terra de Anita: “Há cerca de oito anos, viemos passar férias em Laguna. Acabamos gostando tanto da cidade que a decisão de nos mudarmos definitivamente aconteceu de forma rápida. Anos depois, conheci meu marido e os planos de realmente fixar raízes só se solidificaram ainda mais”.

Quando questionada sobre o que a atividade tem de melhor, pontua: “Adoro lidar com o público. Tantas vezes vejo um cliente chegar na loja e vejo sua fisionomia triste. De alguma forma tento entreter, receber sempre com muita simpatia, transformando o processo de compra em algo prazeroso e divertido, passando sempre o meu melhor”.

Sobre o maior desafio para quem lida com a área de vendas, Rafaella analisa: “Acho que o grande filão de todo vendedor é identificar o que a pessoa está buscando na loja. Ajudar a materializar aquilo que procura, oferecendo inclusive inúmeras opções é um dos caminhos para o sucesso”.

Paralelo ao serviço, a profissional se define caseira e avessa a muitas programações: “Passo a semana inteira trabalhando. Procuro desfrutar do fim de semana curtindo minha casa, na companhia do meu filho e do meu marido”.

Às vésperas do fim do ano, a vendedora faz seus planos para 2019: “Quero muito começar uma faculdade. Me identifico tanto com a área de vendas que não penso em fazer algo distante disso. Queria muito me especializar em Marketing”.