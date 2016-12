Raimundo Colombo faz balanço do ano

Não aumentar impostos foi vitória fundamental em 2016”, diz Raimundo Colombo em balanço do ano no Com a Palavra, o Governador

O governador Raimundo Colombo encerrou as gravações de 2016 do programa Com a Palavra, o Governador, fazendo o balanço do ano e considerando que, apesar das dificuldades, Santa Catarina conseguiu grandes vitórias. “Foi um ano duro, mas a gente só tem a agradecer. Diante da crise acentuada, cumprimos com as obrigações, entregamos obras e não aumentamos impostos. Essa foi uma vitória fundamental que ajudou o estado a manter empregos e proteger a sociedade. É só olhar para o que está acontecendo com a maioria dos estados brasileiros”, aponta o governador.

Para o governador, em 2016, o desempenho do estado sob o aspecto de gestão, administrativo, de melhoria da eficiência e promoção do desenvolvimento, foi muito bom. Segundo ele, esforço de toda a equipe de governo na redução de gastos e de medidas como a reforma da previdência e renegociação da dívida pública. Colombo explicou que a reforma da previdência já ajudou, mas significará transformações profundas e positivas para o estado no futuro, enquanto que a renegociação da dívida auxiliou Santa Catarina a manter o equilíbrio fiscal.

“Vencemos dificuldades, que muitos não acreditavam. Por isso, é o momento de agradecer a todos que lutam por Santa Catarina, em qualquer que seja sua atividade, seja médico, professor, aluno, empreendedor, enfim, todo mundo que faz esse estado tão extraordinário”, enfatiza Colombo.

Para 2017, o governador acredita que ainda será um ano desafiador e não sinaliza para uma grande retomada do crescimento econômico . Segundo Colombo, o quadro no Brasil ainda está muito instável, há muita irresponsabilidade, falta de equilíbrio e bom senso na condução das coisas. “Parece ser mais fácil destruir do que construir, incendiar do que ajudar”, avalia.

“Essa passagem gera reflexos. Se está tudo negativo, ninguém vai abrir uma fábrica, ampliar um negócio. Uma família não vai comprar uma geladeira nova, porque não sabe como será o dia de amanhã. Isso tem impacto na economia, no emprego, na viabilidade do país. Mas o sofrimento ensina e fortalece. Vamos reforçar a confiança, a fé e o trabalho para enfrentarmos os desafios do próximo ano”, argumenta.

Colombo encerrou a entrevista com uma mensagem de Natal e Ano Novo aos catarinenses, desejando que 2017 seja um ano de conquistas e superações . “Estamos prontos para vencer. O otimismo é a energia das pessoas do bem. Vamos nos unir, nos fortalecer para melhorar o nosso estado e, principalmente, o nosso país”, finaliza o governador.