RBS SC homenageia Roberto Alves pelos 60 anos de carreira

Reportagens especiais celebram a trajetória de uma das principais vozes da imprensa catarinense

Completar seis décadas de atuação profissional não é para qualquer um. Por isso, os 60 anos de carreira de Roberto Alves foram celebrados pela RBS SC com muito entusiasmo e, principalmente, informação. RBS TV, Diário Catarinense e CBN Diário apresentaram ao público entre sexta-feira (31) e sábado (1º) as principais histórias do comunicador, que viu de perto grandes lances do futebol e fatos memoráveis destacados no jornalismo local.

O menino que sonhava em ser jogador de futebol se tornou um dos maiores craques da comunicação em Santa Catarina, com atuação em rádio, TV, jornal e internet. Manezinho de Florianópolis, Roberto Alves , que também foi vice-presidente e hoje integra o Conselho Superior, da Associação Catarinense de Imprensa, é conhecido por seu olhar analítico sempre atento ao esporte, sem medo de contrariar o senso comum na hora de avaliar as jogadas.

– Ter o Roberto Alves como colega é contar não só com a garantia de um trabalho bem feito, mas com a certeza de dias mais leves. Ele nos alegra com seu bom humor, impressiona por sua experiência sem igual e encanta com sua paixão pelo jornalismo e pelo futebol – destaca o presidente da RBS SC, Mário Neves.

A sexta-feira foi marcada por uma grande homenagem, que reuniu na redação da RBS TV em Florianópolis a família de Roberto Alves, lideranças e colaboradores da RBS SC. Além disso, teve início a veiculação de diversos conteúdos especiais que resgataram a trajetória do comunicador.

Quem deu o pontapé inicial foi a RBS TV. Roberto Alves foi pego de surpresa no Jornal do Almoço ao ver depoimentos de colegas e imagens marcantes de sua passagem pelos diversos veículos de comunicação por onde passou. Na sequência, a CBN Diário também transmitiu no Debate Diário uma reportagem destacando os principais momentos de sua carreira.

Na edição de fim de semana, o Diário Catarinense publicou um perfil do comunicador. O material reuniu histórias emocionantes de sua vida, as coberturas mais desafiadoras e os acontecimentos que o impulsionaram para grandes conquistas.

ACI

Ontem pela manhã o presidente Ademir Arnon, da Associação Catarinense de Imprensa antecipou que a entidade também fará uma homenagem a Roberto Alves, já marcada para o encontro da imprensa, em seis de agosto, na cidade de Chapecó.