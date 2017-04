Recursos para Pescaria Brava

O presidente da Câmara de Vereadores de Pescaria Brava, José Eraldo Francisco (PSDB), esta semana esteve em Joinville, para entregar ao deputado federal Marco Tebaldi (PSDB), importante reivindicação, com cópia do projeto de engenharia para pavimentação, drenagem pluvial, terraplenagem, acessibilidade e sinalização viária, entre os bairros de KM 37 e Laranjeiras e ruas do bairro Ponta das Laranjeiras, totalizando recursos na ordem

de R$ 1.953.315,06.

Fechamento do terminal pesqueiro

Acredite se quiser. O prefeito Mauro Candemil, voltou de Santos, na quarta-feira, falando o que ouviu da Codesp. Que o Terminal Pesqueiro de Laguna pode fechar suas portas em três meses. Espera aí: em pleno tempo da Lava-Jato surgir uma história dessas? Lembrando que o nosso Terminal conta hoje com a prestação de serviços de quatro empresas terceirizadas, devidamente contratadas pela Codesp, em Santos.

Feira catarinense do livro

Presidente Irene Rios da Silva, da Câmara Catarinense do Livro, convidando para a solenidade de abertura oficial da 10ª FEIRA CATARINENSE DO LIVRO, tendo como patrono e logo, homenageado o professor lagunense Mauricio Fernandes Pereira, ex-presidente do Conselho Estadual de Educação e atual secretário municipal de Educação de nossa capital. Será às 9h30 da próxima quarta-feira(3), no Largo da Alfândega, em Florianópolis. A feira irá até o dia 13, sempre das 9 às 20h.

Le Monde em Porto Alegre

Ontem (27), com a presença do presidente da Citroën do Brasil, Paulo Solti e de toda a família Fuchter, a Le Monde abriu oficialmente as suas instalações em Porto Alegre, claro apresentando toda a tecnologia, design e conforto da Citroën. Levou também uma nova proposta de atendimento, onde a satisfação total do cliente é o foco da equipe. A concessionária, moderna, divertida e completa dentro do novo padrão mundial da “grife”, está atendendo na avenida Ceará, 286, bairro São João. Na região, a Le Monde conta com lojas em Tubarão e Criciúma.

Mackenzie em Tubarão

A Universidade Mackenzie, de São Paulo pode anunciar a qualquer momento um operador local que será parceiro, em Tubarão, inclusive oferecendo pós-graduação latu sensu. Em média, no Brasil, 11% dos alunos de graduação procuram evoluir e fazem pós. Um quinto escolhe instituições de ensino mais reconhecidas, de grife, para dar andamento a seus conhecimentos e, então, melhor se colocar no mercado de trabalho. Além da cidade azul o projeto de expansão inclui também Criciúma e Grande Florianópolis. A Universidade Presbiteriana Mackenzie foi autorizada a funcionar pelo decreto número 30.511, de 7 de fevereiro de 1952 e instalada em 16 de abril de 1952.

Julio Willemann com turismo regionalizado

O vice-prefeito Júlio Willemann, no meio de semana representou a cidade em reunião na Amurel, em Tubarão, ocasião em que foram apresentados detalhes da estratégia e dos planos que a entidade e a Unisul pretendem adotar na busca por mecanismos que possam promover o desenvolvimento do turismo de forma regionalizada. Pode estar aí uma das saídas para desenvolver o setor aqui e em todo o sul catarinense.

Koch empreendimentos imobiliários

Ainda que seja embrionária, a cidade aceitou bem a ideia da chegada aqui da Koch Empreendimentos Imobiliários, apresentando ao Conselho de Desenvolvimento Municipal, pré-projetos do que pretende fazer “se” acertar a aquisição do Laguna Tourist Hotel e a área em seu redor. Sabe-se que as tratativas para tal até já foram iniciadas, mas ainda estariam longe de um desfecho que, esperamos, seja feliz para todos. Para o grupo Guglielmi, que muito investiu aqui e para o novo grupo.

Pesca da Tainha vira livro e mostra fotográfica

Magru Floriano promoveu ao longo de cinco anos, viagens de estudo pelo litoral catarinense, entre São Francisco do Sul e Laguna, obtendo como resultado o livro “Tainha: a tradição da pesca da tainha no litoral de SC, publicado em 2016, bem como um acervo de três mil fotos, aliás, tema de mostra fotográfica a ser aberta na próxima quarta-feira 3), na Rampa Cultural da Biblioteca Central do Campus da Univali, em Itajaí.