Regras do Carnaval: Não há regras!

Eu tinha preparado um texto mais sério para hoje, mas resolvi continuar no clima do carnaval e trazer mais uma dose de diversão pra você. Afinal, assim como no carnaval, aqui também não há regras! Bom… até tem… no carnaval também tem… mas as vezes algumas pessoas gostam de viver perigosamente e quebram tais regras. O que nos resta fazer? Rir. E também tentar não fazer o mesmo (em alguns casos).