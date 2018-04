Regularização Fundiária

95 anos da Acil

A nossa importante Associação Empresarial de Laguna, hoje presidida pelo empresário Patrick Paulino, na próxima segunda-feira (16), estará completando 95 anos de atividades. Em vez de promover qualquer solenidade alusiva, os diretores da entidade preferiram investir na reforma total da sede da rua Raulino Horn.

Câmara aprova contas de Everaldo

Em sessão extraordinária, realizada no final da tarde de 2ª feira (9), os vereadores por 10 votos a 2, aprovaram a prestação de contas do ex-prefeito Everaldo dos Santos, referentes a 2016. Ausente o vereador Adilson Paulino (PSD), votaram contra os vereadores Roberto Alves e Peterson Crippa da Silva, ambos do PP. Já na sessão ordinária daquele mesmo dia, em segunda votação, foram aprovados por unanimidade os projetos de lei complementar 013, que altera dispositivos da Lei Complementar 150, de autoria da Mesa Diretora e o 009 que dá denominação a via pública, de autoria do vereador Valdomiro Barbosa de Andrade.

Pesca sustentável

Realizado no meio de semana, pela Câmara de Desenvolvimento da Indústria da Pesca da FIESC, na capital, encontro para debater o futuro do setor de forma sustentável. Um dos painéis tratou do processamento de resíduos de peixes não destinados ao consumo humano, com a empresa lagunense AGROFORT apresentando novas tecnologias para melhor aproveitamento econômico. A fábrica dos irmãos Schwanck recicla hoje 300 toneladas por dia.

Tragédia da Transbrasil

Ontem (12), completou 38 anos que o Boeing 727 da Transbrasil se chocou contra o Morro da Virgínia, na capital. Foi numa noite chuvosa e o acidente foi considerado um dos maiores da aviação brasileira. O consultor jurídico, inteligente lagunense Flávio Goulart Barreto, hoje o único sobrevivente da grande tragédia, trabalha e reside em Florianópolis e como escritor, é atuante no conhecido Carrossel das Letras, de nossa cidade.

Novo diretor de núcleo

Luiz Felipe Remor, desde o último dia 5, está à frente do Núcleo de Apoio do Terminal Pesqueiro de Laguna. A nomeação aconteceu dois dias antes.

Willemann na posse de Lummertz

O vice-prefeito Júlio Willemann, na terça-feira (10) conferiu em Brasília a posse do catarinense Vinicius Lummertz Silva, no ministério do Turismo, onde aliás, também estava o “nosso” governador Eduardo Pinho Moreira. No dia seguinte, Willemann pôde conferir alguns projetos que interessam a cidade e que estão no MT, como os da travessia entre as praias do Mar Grosso e Iró, atracadouro do bote, no Pontal e a revitalização de todo a região dos Molhes.

Mudanças climáticas

Terminou ontem (12), na capital, promovido pela Epagri, o 4º Workshop sobre Mudanças Climáticas em Zonas Costeiras: Monitoramento e Modelagem. A rede de monitoramento conta com nove estações maregráficas, aí incluída a de Laguna, com todos os equipamentos, sendo automáticos, lendo e transmitindo os dados de forma autônoma para a sede da Epagri/Ciram, em Florianópolis. Esses dados são qualificados e atualizados no site da instituição a cada hora, todos os dias do ano.

Pautas e Panelas

Em comemoração ao mês do Jornalista, a Associação Catarinense de Imprensa/Casa do Jornalista e com apoio da Ademilar, promoverá mais um “Pautas e Panelas”, no próximo dia 23, no Lira Tênis Clube, em nossa capital.

Regularização Fundiária

A prefeitura de Laguna está publicando um edital de regularização fundiária visando o processo de regularização fundiária na modalidade Reurb-S (regularização fundiária de interesse social), tendo o imóvel objeto da regularização uma área de 48.958,43 m², sito à Rua Giocondo Tasso, bairro Mato Alto, denominado Loteamento Residencial Lurdinha Schiefler, contendo 147 lotes, 146 casas em alvenaria, distribuídas em nove quadras, contendo 12 ruas e uma área verde/institucional, com coordenadas U.T.M. central de 714.675,50 m E, 6.850.795,22 m S. A ausência de manifestação por parte de pessoas, autoridades ou entidades interessadas, decorrido o prazo legal do presente edital, será interpretada como concordância com a demarcação urbanística, implicando na perda de eventual direito que titularize sobre o imóvel objeto da Reurb. Moradores devem estar antenados, até mesmo porque a Giocondo Tasso está sem saída, interrompida para as obras da Ponte Anita Garibaldi. Mas foi ficando, ficando…