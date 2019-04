Reinauguração da loja Kilojão

Com um coquetel para clientes, parceiros e amigos, no último sábado, 6, a loja Kilojão marcou sua reinauguração. O amplo espaço, passou por uma reestruturação dos setores, que dão ainda mais destaque aos artigos e roupas infantis, cama, mesa e banho, decoração e vestuário feminino e masculino.

A história do Kilojão na administração do casal Rithan e Samir Ahmad começou em 1993: “Na época, recebi o pedido do meu cunhado para encerrar as vendas da loja e passá-la a uma grande rede que compraria o estabelecimento. O que era para ser um verdadeiro “saldão” transformou-se em uma oportunidade para reaquecer as vendas. A rede que compraria a loja por ironia do destino acabou falindo e hoje o fruto de tanto trabalho é traduzido nos 30 funcionários e os inúmeros clientes conquistados no decorrer dos anos’, enfatiza Samir.