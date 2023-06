O bom filho a casa torna é um ditado popular que serve para contar a história do maestro da SMUA, Renato Fernandes Vicente que, iniciou sua carreira musical na Banda União dos Artistas. Após 30 anos, o músico retornou à banda em março deste ano, agora como Maestro dessa entidade centenária onde aprendeu, por seis anos, a tocar os instrumentos de bombardino e trombone. Com licenciatura em Música e pós-graduação em Educação Musical, atualmente Renato atua como educador musical em escolas e projetos sociais.

Aos 41 anos, filho de dona Rosimar e de seu Antônio, o lagunense conta aos leitores um pouco mais sobre sua rotina em meio ao universo da música: “Além de ser maestro da União, atuo como professor e educador musical efetivo na Rede Municipal de Ensino de Paulo Lopes, sou professor do projeto “Aprendendo com Música” e maestro da Banda Louvor Eterno, da Igreja Assembléia de Deus, em Paulo Lopes”.

Sobre os desafios e realizações que o atual posto lhe proporciona na centenária entidade, pontua: “A satisfação de acompanhar os músicos e alunos crescendo e desenvolvendo musicalmente e ver o resultado musical da banda acontecer é algo fascinante. A principal luta considero que é manter viva a cultura musical na vida de crianças e adolescentes, diante de todos os desafios que encontramos”.

Ao ser convidado pela diretoria para ser maestro, Renato conta que ficou nervoso, mas a gratidão foi muito mais intensa. “Foi emocionante retornar a essa casa e ter o reconhecimento da banda que me acolheu há mais de 30 anos”, confessa.

Para o futuro, disseminar cada vez mais o que sabe é seu maior objetivo: “Quero seguir contribuindo para a sociedade ensinando crianças e jovens e dando oportunidade para que adentrem o mundo da musica”.