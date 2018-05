★13/05/1881

✝13/12/1918

Filho de Emília Cândida da Silva e de José Goulart Rollin (de origem francesa) mas que vieram de Angra dos Reis (RJ), René Rollin nasceu em Laguna em 13 de maio de 1881. Foi casado com Maria Pinho de Oliveira (Mariquinha), com quem teve três filhos: Célio, Cerize e Celi, este falecido ainda garoto. Idealista, em companhia de Álvaro Carneiro e Luiz Trindade, criou a primeira escola de escoteiros de Santa Catarina, fundando um grupo aqui em 1915, promovendo marchas, paradas e raids, sempre servindo à comunidade e claro formando cidadão. Aliás, é comum se dizer que um bom escoteiro é um bom cidadão. Mas não foi nessa área que René se destacou. Com 29 anos de idade, ao lado de Luiz Nery Pacheco dos Reis e de Octávio Carneiro, integrou a diretoria do Centro Espírita Fé, Amor e Caridade, isso por volta de abril de 1910. Falecido em 13 de dezembro de 1918, como homenagem de seus conterrâneos, teve seu nome dado a uma importante rua na praia do Mar Grosso.