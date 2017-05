Revival Rock Laguna 30 anos

Alô, alô lagunenses!

Vamos comemorar os 30 anos do Rock Laguna em alto estilo?

Mas para que isso aconteça, precisamos de sua ajuda para resgatar a história visual do maior festival de rock do Sul do País, realizado à época, através de ilustrações, recortes de jornais, fotos, cartazes em outro qualquer tipo de material

com registro do ROCK LAGUNA.

Fique tranquilo!

Todo o material emprestado será devolvido,

em no máximo 60 dias.

Para nos emprestar, basta contatar com o número

(48) 99627.1500 e manifestar sua vontade em colaborar.

Nós mesmos iremos buscar!

E não esqueça que sua colaboração fará de você um CONVIDADO ESPECIAL nas comemorações do

“ROCK LAGUNA 30 ANOS”, em janeiro de 2018!

Valeu! Aguardamos o seu chamado!