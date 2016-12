Ribeirão Pequeno: Unidade de saúde será inaugurada hoje

A população lagunense que é atendida pela Unidade do Ribeirão Pequeno tem mais um motivo para comemorar, neste fim de ano. A nova Unidade Básica de Saúde será inaugurada hoje (23), as 19 horas.

A estrutura será a maior do município, com 17 salas para o atendimento da população. A UBS do Ribeirão, atenderá também as famílias do Bananal, Morro Grande, Figueira, Ponta do Daniel, Parobé, Ribeirão Grande, Madre de Baixo e Madre de cima. Os recursos são provenientes do Fundo do Ministério da Saúde, por meio de uma emenda parlamentar do Deputado Federal Edinho Bez e contrapartida do governo municipal, totalizando mais de R$ 650 mil de investimentos.

O prefeito Everaldo dos Santos, destaca a importância dessa conquista. “Tenho muito orgulho de poder inaugurar esta importante UBS. A saúde é uma questão sempre muito requisitada pela população. Em nosso governo, renovamos e ampliamos a frota da saúde, reformamos e construímos outras UBS e tenho uma grande satisfação de entregar mais esta unidade do Ribeirão Pequeno”, celebra o prefeito.