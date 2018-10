A auxiliar de consultório odontológico, Roseane Marinho Gordo sempre alimentou o sonho de trabalhar na área da saúde. Aos 23 anos, a filha de dona Eliete Marinho e de “seo” Osvaldo Fagundes Gordo, conta aos leitores como foi o início de sua trajetória profissional: “Minha primeira oportunidade foi em um supermercado, até que, há cerca de quatro anos, recebi o convite da odontóloga dra. Claudia Auwaerter, para auxiliá-la em seu consultório. Prontamente aceitei o desafio e aqui estou”.

Quando questionada sobre sua rotina dentro do ambiente de trabalho, a focalizada explica: “São tarefas diárias de limpeza, esterilização e organização de todo material a ser utilizado. A atenção e responsabilidade são fundamentais para que tudo seja realizado com muita segurança e qualidade”.

Feliz com a atividade que desempenha, a lagunense se considera satisfeita com a fase em que vive, mas não deixa de fazer planos para alçar novos voos: “Amo o que faço. Cresço e aprendo cada dia mais no consultório. Desde criança sempre quis ser enfermeira e é um projeto de vida que não está descartado, muito pelo contrário, pretendo estudar e investir nessa carreira’.

Devido ao grande fluxo de pacientes, a auxiliar lida com um dia a dia super agitado: “Tenho o compromisso de chegar cedo ao trabalho e organizar os materiais que serão utilizados, assim como preparar os utensílios para os atendimentos seguintes, já que a demanda diária é muito grande. É muito prazeroso, poder indiretamente lidar com inúmeras pessoas todos os dias, além das colegas de trabalho. Temos uma relação muito boa”.

Nas horas de folga, Roseane procura se dedicar aos seus passatempos prediletos: “Gosto de passear, ler algum livro, assistir séries e estar na companhia da minha família e dos amigos”.

Quando questionada sobre o que em seu ponto de vista ainda falta para que Laguna alcance o tão sonhado desenvolvimento, avalia: “Falta incentivar a vinda de indústrias, que gerem empregos e investimento na infraestrutura da cidade”.