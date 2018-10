Natural de São Lourenço do Oeste, Rosélia Geremias dos Santos já se considera lagunense de coração. Também pudera. São mais de 30 anos bem vividos na terra de Anita. Aqui, conheceu o marido, Genivaldo, com quem teve os filhos Patrick, Tamires, Jhonatan e Thiago. Há 11 anos, a focalizada responde como serviços gerais no Colégio Stella Maris.

Foi como babá, acompanhando uma família, a qual o patrão era gerente de banco, o que os fazia circular por inúmeras cidades no decorrer dos anos, que a profissional deu início a sua trajetória: “Foi um tempo muito bom, o qual tive a oportunidade de conhecer vários lugares de nosso estado. A última parada foi em Laguna. Acabei me encantando pelo município e decidi que aqui iria construir uma nova etapa de minha história”, recorda.

Filha de dona Maria Salete e do saudoso “seo” Manoel, ela relembra como surgiu a oportunidade de trabalhar no colégio: “Uma conhecida minha comentou que estavam com uma vaga aberta. Deixei meu currículo, fiz a entrevista e cerca de um mês depois fui chamada”.

Com uma rotina que inicia um pouco antes das oito horas, ela conta aos leitores sobre o seu dia a dia: “Acordo, tomo meu café, pego o ônibus e sigo para o Stella. Começo às 9h15. Tenho meu intervalo de almoço, mas já trago minha comida e fico por aqui mesmo. Encerro o serviço um pouco depois da seis, quando sigo para casa, para cuidar da família e dos afazeres domésticos”.

Quando questionada sobre as atividades que desenvolve na escola, Rosélia elenca: “Fico responsável pela limpeza da escola e salas específicas, como a higienização do Infantil. Paralelo a isso, também auxílio no monitoramento das crianças na hora do intervalo, tentando manter a ordem, em meio a energia e as brincadeiras que são típicas da idade. É cansativo, mas me dá um prazer imenso esse contato diário com as crianças e jovens”.

Nas horas de folga, é na companhia da família que a profissional procura estar: “Gosto de descansar, cozinhar para o meu marido e meus filhos e ir à missa todos os domingos”.

Para o futuro, a aposentadoria e os cuidados com a neta Lívia, são os principais planos de Rosélia: “Quero poder desfrutar da vida de aposentada com saúde e dar uma atenção ainda maior para minha neta, que é meu maior xodó”, finaliza.