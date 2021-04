Rotary Club de Laguna – 75 Anos

A historiografia rotária no âmbito do nosso estado possui relevante tradição onde destacamos os Rotarys Clubs de Joinville e Florianópolis, os primeiros a serem fundados.

A cidade de Laguna, em 1946, se destacava pelo seu pujante Porto sendo uma das principais portas de entrada para o progresso e o desenvolvimento do sul de Santa Catarina. Exportava para todo o Brasil e mundo suas riquezas agrícola, industrial e pesqueira e da região do vale de Araranguá e Tubarão. Laguna considerada a capital cultural do sul de Santa Catarina.

Fernando Pessoa explica a gênese dos fatos com este verso: “O homem sonha, Deus permite e a obra nasce”. Assim nasceu o Rotary Club de Laguna como um grande movimento social, cultural e comercial por inspiração de um jovem médico e amigos que perceberam a urgente necessidade de engrandecer o desenvolvimento de nossa cidade com a fundação de um Clube rotário. Assim, Dr. Paulo Carneiro juntamente com outros valorosos companheiros, apadrinhado pelo Rotary Club de Florianópolis fundaram o Rotary Club de Laguna em 20 de abril de 1946. Desta forma, nascia no mais importante polo comercial do sul o primeiro clube de Rotary que lançaria a semente para a formação de outros clubes.

Fundadores e suas respectivas profissões:

1 – Dr. Paulo Carneiro -Médico e primeiro Presidente do Rotary Club de Laguna.

2 – Carlos Goes Bessa – Produtos alimentícios

3 – Angelo Novi – Médico

4 – Cecchino Scavone – Construção Naval

5 – Dorval Campos – Serviço de Drenagem

6 – Francisco F. Pinho – Indústria de Alimentação e Cereais.

7 – Gil Ungaretti – Odontologia

8 – Heitor Teixeira – Farinha e Exportação

9 – João Gualberto Furtado – Promotor

10 – João Genuíno Leite – Marinha do Brasil

11 – João Júlio Moeller – Máquinas e Equipamentos.

12 – Leonardo Petrelli – Cais e Portos

13 – Neriglissor V. Moura – Administração Pública – Impostos

14 – Osmar Dutra – Inspetor da Fazenda.

15 – Oswaldo B. Corrêa – Finanças

16 – Rodolfo Weikert – Serviços Comerciais.

17 – Hindemburg Moreira – Indústria de Carvão

18 – Francisco M. da Fonseca – Indústria de Alimentação.

Aldo A. Massih

Governador do Rotary 1985-1986