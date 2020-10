Samir vai diminuir despesas

O programa Senadinho, da Difusora, que vem sendo apresentado em duas edições semanais, na sexta-feira, 9, ouviu o candidato a prefeito de Pescaria Brava, Everaldo dos Santos que afirmou que, se eleito, lutará pela geração de empregos, vai buscar a efetivação de um plano diretor e ampliar o sistema de saúde com mais unidades.

Na edição de segunda-feira, 12, o programa sabatinou o candidato a prefeito de Laguna, Samir Ahmad que defendeu a construção de sede própria para a prefeitura, redução de secretarias, de fundações e de cargos comissionados e dependendo das condições sanitárias em relação a covid-19, garantir a realização do carnaval. No programa da próxima segunda-feira, 19, às 20h, será entrevistado o candidato Pedro Paulo Alves.

Rotas turísticas

Visando obter o diagnóstico das condições de circulação e de conectividade em 30 rotas turísticas no país, contempladas pelo Programa Investe Turismo (aí incluída a Encantos do Sul, onde estão Garopaba, Imbituba e Laguna, todas na categoria B), o Ministério do Turismo e o Laboratório de Transportes e Logística do departamento de Engenharia Civil da UFSC, fecharam uma parceria, com o plano envolvendo o mapeamento, diagnóstico e proposições referentes aos modais rodoviário, ferroviário, aquaviário e aéreo, com análise da infraestrutura e pontos de apoio, regulação, iniciativas de fomento, bem como a integração. Com previsão de conclusão para setembro de 2022, em Santa Catarina, além das três cidades sulinas, estão outras 16.

Categoria B

Desde 2015 na categoria C, de acordo com informações do assessor Thiago Laurindo, da secretaria municipal de Turismo, ele mesmo promoveu um trabalho que recolocou a cidade na mesma classificação de Garopaba e Imbituba.

Antônio Rodrigues com Jóta Raulino e Onildo Correa

O conhecido jornalista, do rádio e da TV, Antônio Rodrigues, que nas quintas feiras comanda o “Conversa de Botequim”, pela Unisul TV e que ainda recentemente foi agraciado com o título de Cidadão Lagunense, amanhã, 17, a partir das 10 horas será o focalizado do programa de Jóta Raulino, pela Rádio Hits 87.9, certamente contando um pouco de sua trajetória,especialmente na imprensa sulina e como veranista dos mais presentes na praia do Mar Grosso, onde possui casa.

Também participando do programa de amanhã, mas como entrevistador, o boa gente Onildo Correa, da Rádio Web Laguna.

Angeloni em Porto Belo

A rede Angeloni de Supermercados, de Criciúma, anunciando que até o fim do ano vai inaugurar uma nova loja em Porto Belo, onde aliás possui um centro de distribuição. Quanto a reforma ou ampliação da loja de Laguna, nada se sabe e nem é falado. Por sua vez, a Havan, outro gigante do varejo catarinense, amanhã, 17, inaugura a loja de número 151, em Vargem Grande, no norte da Ilha Capital.