Ruth Guimarães dia 24 em Laguna

A conhecida Ruth Guimarães, ligada a Federação Espírita de Minas Gerais, na próxima sexta-feira (24), estará em Laguna para proferir uma palestra “Parábola do Semeador”, a partir das 20h no Centro Espírita Fé, Amor e Caridade.

Já no dia 25 ela estará em Criciúma e no sábado (26), em Araranguá, onde também fará palestras e manterá encontros com dirigentes, pais e crianças.

A palestrante

Adjunta da Área da Mediunidade da FEB, Ruth Guimarães é diretora da União Espírita Mineira e coordenadora da Área de Mediunidade e diretora do Grupo Espírita Emmanuel em Belo Horizonte.