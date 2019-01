A focalizada desta edição garante pão quentinho saindo do forno e muita cordialidade e eficiência no atendimento. Balconista em uma padaria do Mar Grosso há dois anos, Sabryna de Sousa Pavanate conta aos leitores sobre sua profissão.

Filha de dona Marcia e de “seo” Francisco, a lagunense de 21 anos, que já trabalhou como auxiliar de escritório, recorda como tudo começou: “Não buscava por uma atividade em específico. Estava procurando por emprego e me veio a ideia de deixar um currículo na padaria. Algum tempo depois fui chamada para uma entrevista e aqui estou até hoje”.

Com uma rotina que inicia por vola das 5h40, é o tempo de tomar um banho, se arrumar e seguir rumo ao serviço: “Apesar de começar cedo, encerro o expediente às 14h, o que me possibilita mais tempo livre. Consigo fazer uma volta no centro ou até mesmo curtir a praia agora no verão”, explica.

Quando questionada sobre o que seu dia a dia tem de melhor, Sabryna pontua: “Além da equipe de trabalho, que é maravilhosa, o contato com os clientes é uma experiencia muito legal. Assim, tenho a possibilidade de aprimorar o atendimento e trabalhar minha timidez”.

Para o ano que está prestes a começar, ela já tem uma meta em especial: “Eu e meu namorado, Jackson, estamos construindo nossa casa. Meu sonho é vê-la concluída em 2019”.

Se o assunto é Laguna e o tão sonhado desenvolvimento, a jovem manifesta seu descontentamento: “Há muito a ser feito em todas as áreas. Se fosse prefeita da cidade, começaria olhando o atendimento que é oferecido e em muitos dos postos de saúde, que ao meu ver, deixa a desejar”.