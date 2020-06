A Pedagogia apareceu por acaso na vida de Samia Martignago Dagostin Daros. Filha de dona Dolores Martignago e de “seo” José Gilberto Dagostin, a focalizada que atuava na área farmacêutica, decidiu mudar de segmento, ingressou na graduação e teve uma empatia imediata com a nova profissão.

Lecionando atualmente no ensino infantil do Colégio Stella Maris, a mãe de Sara, aponta o que não pode faltar em seu dia a dia: “É preciso estar sempre em busca de conhecimento, com muita dedicação, criatividade e carinho. São itens que fazem meu trabalho evoluir com sucesso, principalmente na educação infantil, onde as crianças exigem novidades a todo tempo”.

A necessidade de readaptação em virtude da Pandemia, é hoje um de seus grandes desafios: “No início parecia que logo iria passar e estaríamos em sala novamente. A adaptação a algo novo não foi fácil, pois estamos acostumados ao presencial, ao contato direto, principalmente com a minha faixa etária de alunos de 2 e 3 anos. Nesse momento me preparo com ainda mais cuidado e priorizo ainda mais a ludicidade. Hoje minha sala de aula está em um cantinho especial de casa”.

Formada em Pedagogia com especialização em Educação Especial e LIBRAS, comemorando 13 anos de profissão, ela conta aos leitores sobre sua carreira: “Durante algum tempo lecionei por 40hs, mas depois que me tornei mãe optei por trabalhar apenas 20hs. Senti que a maternidade tão esperada precisava de atenção e cuidados. Esperei muito por nossa filha e naquele momento tudo era voltado a ela. Hoje, trabalhando meio período, consigo dedicar minha manhã para Sara e suas atividades como modelo e digital influencer. Atualizo o seu Instagram, postando looks e parcerias super queridas que conquistamos. E no segundo período me envolvo com minha profissão”.

Quando questionada sobre o comportamento dos alunos de hoje, avalia: “A forma de aprendizado mudou muito com o passar do tempo. E hoje, com a tecnologia, temos que competir com todos os meios de comunicação e os interesses deles são bem mais diferenciados. O ensino acompanha as mudanças da sociedade”.

Casada com Marcio, nas horas de folga, a profissional se dedica aos seus passatempos prediletos: “Gosto de estar com a família, ir ao cinema e ler. Livros são o meu vício”.