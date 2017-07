Filho de dona Rita de Cássia Silva e de Antônio Rodrigues Francisco, o fotógrafo Samuel Smith atua na área há nove anos. Apaixonado por desenho na infância, chegou a vislumbrar uma carreira de desenhista, mas foi aos 16 anos, em frente ao computador, com o universo da internet diante de seus olhos que um novo interesse se fez: “Comecei a ver mais fotos e brincava com o photoshop em cima delas; era como desenhar, só que digitalmente. Me apaixonei pela fotografia e tratamento de imagens”, relembra.

Em 2008, com a primeira câmera profissional nas mãos, decidiu enfim encarar o hobby como profissão: “Fiz um site e comecei fazendo a cobertura de festas. Aos poucos, fui ingressando no ramo de casamentos, aniversários e formaturas”.

Quando questionado sobre o que em seu ponto de vista não pode faltar na área em que atua, ele avalia: “É preciso dedicação constante e uma vontade inesgotável de aprender sempre, pois o mercado oferece cada vez mais fotógrafos e se não houver atualização, vai se ficando para trás. Fora isso é preciso criatividade e sensibilidade no olhar, postura e a consciência de que se está registrando um momento muito importante na vida do cliente”.

Sobre a satisfação profissional e o que mais lhe agrada na atividade, Samuel elenca alguns pontos: “Tudo me encanta. O ato de fotografar, escutar o som do obturador da câmera e ter meu olhar através dela, conhecer novos lugares e estar envolvido em momentos de comemoração e emoção é muito gratificante. Além claro de acompanhar o resultado de uma foto. Fico horas observando uma única fotografia”.

Entre os desafios da atividade, o valor dos equipamentos é sem dúvida o maior deles, além da falta de reconhecimento por parte de algumas pessoas: “É muito comum me perguntarem se trabalho ou se só tiro fotos. Encaro o questionamento na brincadeira, pois considero que viver de fotografia vai muito além de só tirar fotos”.

Nas raras horas de folga, Samuel procura estar na companhia da família e dos amigos: “Gosto de sair, ir a um barzinho ou fazer um churrasco”.

Para o futuro, a meta é melhorar e se aprimorar cada vez mais profissionalmente: “Hoje tenho um equipamento muito bom, que conseguí adquirir graças ao meu trabalho. Foi através dele também que comprei meu carro e posso ajudar minha mãe. Minha meta é de qualificar cada vez mais o meu material e montar um escritório em excelente localização. Também tenho a intenção de ministrar um workshop na área”, finaliza.