Santo Antônio dos Anjos: Governador Eduardo Pinho Moreira esteve em Laguna

O governador Eduardo Pinho Moreira, acompanhado pela primeira-dama Nicole (Torret) participou, no sábado (9), da transladação da imagem de Santo Antônio dos Anjos, que este ano, em novo percurso saiu da capela de Santa Terezinha, no Mar Grosso, passando pelo bairro de Magalhães, com destino à Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos. A comunidade e autoridades formaram uma extensa corrente de fé, marcada por homenagens e fogos de artifícios durante a passagem do santo pelas ruas.

A festa em homenagem a Santo Antônio dos Anjos, em Laguna, completa 342 anos, como uma das maiores demonstrações de fé dos devotos.

Quando a imagem passou em frente à casa de dona Marisa de Queiroz Ribeiro, no Magalhães, e se voltou para a janela que ela transformou em um pequeno altar, a senhora de 83 anos não conteve as lágrimas. “Hoje eu só quero agradecer pela minha saúde e a de meu esposo”, revelou, ao relembrar que há dois anos pediu a proteção de Santo Antônio para o marido que precisou de cirurgia para tratar um glaucoma.

Assim como fizeram os milhares de participantes, o governador reforçou que “agradecer é um gesto que renova a fé, a esperança e dá a certeza que as bênçãos de Santo Antônio estarão presentes no dia a dia de todo o povo catarinense”.

Durante o momento de oração na Igreja Matriz, onde foi batizado, Moreira relembrou o tempo de infância, quando já acompanhava as celebrações em homenagem a Santo Antônio. “Há 68 anos eu faço isso. Santo Antônio sempre foi muito generoso comigo e sempre guiou todas as minhas ações”, concluiu.

O governador recordou, emocionado, de todos os detalhes que envolvem o ritual religioso e repetem a cada ano: a caminhada, os fogos que saúdam a imagem ao longo do percurso, a execução do hino de Laguna e a grande queima de fogos na chegada da imagem à Igreja com a trezena de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, rezada em latim.

Durante a cerimônia na Igreja Matriz, o padre Lenoir Steiner agradeceu a presença e apoio do governador.

A Mostra Cultural e Artística do Patrimônio Material e Imaterial de Laguna, em comemoração a 342ª Festa de Santo Antônio dos Anjos da Laguna, contou com apoio do Governo do Estado. Fala-se que cerca de 50 mil visitantes passaram pelo município. Em Laguna, o mês de junho é marcado pelas homenagens dos católicos a Santo Antônio, padroeiro do município. Os festejos começaram em 1º de junho com as trezenas cantadas em Latim pelo Coral e Orquestra que levam o nome do padroeiro.

Também acompanharam a transladação, no sábado, o prefeito Mauro Candemil, os deputados federais Ronaldo Benedet, Esperidião Amin e Edinho Bez, deputados estaduais, Luiz Fernando Vampiro, Manoel Motta, Dirce Heiderscheidt e Ada de Luca e secretário executivo da Agência de Desenvolvimento Regional de Tubarão, José Ricardo.

Santo Antônio dos Anjos

A imagem de Santo Antônio exibida na procissão em Laguna foi esculpida em 1850, na Bahia. O padroeiro de Laguna segura, na mão direita, uma cruz e, na esquerda, as sagradas escrituras e o Menino Jesus.

A história da festa

A Festa de Santo Antônio dos Anjos teve início na época colonial. As primeiras festas eram apenas procissões no dia do padroeiro, 13 de junho, onde os fiéis reuniam-se na igreja e saíam com a imagem em procissão para abençoar a vila. Por volta de 1912, começaram a existir as barraquinhas de comércio, que durante os 13 dias da festa eram montadas na praça da Matriz (Jardim Calheiros da Graça). Até hoje elas são montadas, inclusive no Centro Cultural e Social Santo Antônio dos Anjos, ao lado da Matriz.

Fotos

Nos registros fotográficos, o governador Eduardo Moreira e esposa, Nicole, tendo ao fundo José Goulart, um dos organizadores da Mostra, (1), uma geral da transladação ainda na praia do Mar Grosso, em frente a Pizzaria da Praia (2), banda Carlos Gomes (3), a chegada na Igreja Matriz (4), banda União dos Artistas (5), integrantes do Coral Infantil do Colégio Stella Maris, homenageando o padroeiro (6), já chegando nas proximidades da Matriz (7), governador Eduardo conferindo os fogos (8), o pároco padre Lenoir Steiner Becker agradecendo a presença e o apoio recebido do governador, na foto com a primeira-dama, tendo atrás o prefeito Mauro Candemil e esposa, Elys (9), o governador agradecendo as palavras generosas dos padres Lenoir e Itamar Faísca Nunes (10), e ao final, um registro da procissão realizada no domingo à tarde (11).