Santo Antônio dos Anjos: Governador Raimundo Colombo e vice Eduardo Moreira estiveram em Laguna

O governador Raimundo Colombo e o vice Eduardo Pinho Moreira participaram, no sábado (10), da transladação da imagem de Santo Antônio dos Anjos, que saiu da Igreja de Nossa Senhora Auxiliadora, na Roseta, com destino à Igreja Matriz Santo Antônio dos Anjos. Mesmo com um frio de 14ºC, comunidade e autoridades formaram uma extensa corrente de fé, marcada por homenagens e fogos de artifícios durante a passagem do santo pelas ruas.

“A transladação tem raízes muito fortes e históricas. Aqui vemos o fortalecimento da fé, da vida em comunidade, dos valores da igreja e dos princípios humanos. Tem uma tradição turística e religiosa que merece ser preservada”, destacou o governador Raimundo Colombo. Durante a cerimônia na Igreja Matriz, o padre Lenoir Steiner agradeceu a presença do governador e contou que Colombo é devoto de Santo Antônio e carrega o terço que ganhou da mãe, Terezinha Fontana Colombo, de 95 anos.

O vice Eduardo Moreira, que nasceu aqui, destacou que a festa de Santo Antônio é uma das mais tradicionais de Santa Catarina. “Laguna tem essa tradição de festejo e confraternização, mas acima de tudo, de fé. Este ano, a igreja e os festeiros me deram a oportunidade de ser o orador. É a primeira vez que um homem público recebe essa missão. E eu recebo como um reconhecimento à minha história em Laguna”. Disse também que das 341 festas já realizadas, pelo menos, participou de 60.

O evento contou com apoio de R$ 280 mil do Governo do Estado. Fala-se que cerca de 50 mil visitantes passaram pelo município. Em Laguna, o mês de junho é marcado pelas homenagens dos católicos a Santo Antônio, padroeiro do município. Os festejos começaram em 1º de junho com as trezenas cantadas em Latim pelo Coral e Orquestra que levam o nome do padroeiro.

Também acompanharam a transladação, no sábado, a secretária de Justiça e Cidadania, Ada de Luca, o secretário executivo da Agência de Desenvolvimento de Laguna, Luiz Felipe Remor, deputados federais Ronaldo Benedet e Edinho Bez, deputados estaduais Dirce Heiderscheidt, Manoel Motta, José Milton Scheffer e Mário Marcondes, além do prefeito de Tubarão, Joares Ponticelli e o ex-deputado Pedro Bittencourt Neto.

Santo Antônio dos Anjos

A imagem de Santo Antônio exibida na procissão em Laguna foi esculpida em 1850, na Bahia. O padroeiro de Laguna segura, na mão direita, uma cruz e, na esquerda, as sagradas escrituras e o menino Jesus.

A história da festa

A Festa de Santo Antônio dos Anjos teve início na época colonial. As primeiras festas eram apenas procissões no dia do padroeiro, 13 de junho, onde os fiéis reuniam-se na igreja e saíam com a imagem em procissão para abençoar a vila. Por volta de 1912, começaram a existir as barraquinhas de comércio, que durante os 13 dias da festa eram montadas na praça da Matriz (Jardim Calheiros da Graça). Até hoje elas são montadas, mas agora no Centro Cultural e Social Santo Antônio dos Anjos, ao lado da Matriz.

