Santos Guglielmi

★28/03/1912 – ✝28/04/2001

Neto de imigrantes, nasceu em 28 de março de 1912, em Morro da Fumaça, e logo tornou-se um dos principais empreendedores do Sul do estado, iniciando na década de 30 a atividade carbonífera ao lado do empresário Diomício Freitas, de quem foi sócio durante 25 anos e desfeita a sociedade, deu continuidade à expansão dos negócios, como extração e beneficiamento do carvão, pecuária, agricultura, engarrafamento de água, hotelaria e empreendimentos imobiliários, fundando a Água Mineral da Guarda, Hospital São João Batista, Laguna Tourist Hotel, Hotel Termas do Guarda, fazendas Tubarão e Esperança, Carboníferas Metropolitana e União e para nosso orgulho, o Laguna Internacional, o maior empreendimento imobiliário do Sul do País. Sem atuação política, costumava dizer que os seus três amores na vida era a família, a religião católica e o trabalho, sem esquecer de uma grande paixão: Laguna, cidade que ao longo dos anos, recebeu de Guglielmi investimentos que ultrapassaram a cifra de vinte e cinco milhões de dólares. Em 1999, com 87 anos, debilitado por um enfisema pulmonar, ainda assim mantinha um ritmo de trabalho incessante, ora na Metropolitana em Criciúma, ora nas termas e mais assiduamente em Laguna, sonhando em ver iniciadas as obras do Laguna Internacional. Aliás, de Laguna como homenagem pela sua paixão e seus vultuosos investimentos, recebeu o título de Cidadão Honorário e a Comenda da Ordem de Brito Peixoto. Era casado com Hilda, com quem teve sete filhos: Realdo (já falecido), Reginaldo, Marilda, Hildamar, Rosalba, Griselda e Darcy, netos (Andréa, Rodrigo, Gustavo, Fernando, Beatriz, Realdo Jr., Simone, Giuliano, Giovana, Patrícia, Richard, Flávia, Rodolfo, Michelle,Tenille, Melina, Glauco,Rafaela e Stephano), bisnetos, genros e noras. Faleceu de parada cárdio-respiratória, no dia 28 de abril de 2001, em Criciúma, abrindo uma grande lacuna no meio empresarial de Santa Catarina. Suas memórias podem ser encontradas no livro “A Trajetória do Empreendedor”, escrito pelo jornalista José da Silva Jr., o Zé Dassilva, onde se encontram histórias como a de quando pela primeira vez visitou a praia do Mar Grosso, em 1926: “Então com 14 anos, com o pai, Beppe, veio à Laguna e conheceu a praia do Mar Grosso, e à noite, durante conversa com amigo, perguntou de quem era a praia, recebendo a resposta que deveria ser do governo e que para comprá-la teria que ter muito dinheiro, trabalhar bastante. E o pai (Beppe) ao filho: “Quem sabe você, Santo Tonin, não será um desses homens”? Pois hoje, 88 anos depois, podemos dizer, taxativamente de que foi ele, quem mais investiu aqui, fazendo com que a cidade fosse pensada antes e depois do Laguna Tourist, antes e depois do Laguna Internacional.