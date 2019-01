São Silvelho: Os vencedores

Com 250 participantes, número máximo estabelecido pela organização do evento, tivemos no sábado, 29, mais uma etapa da Corrida de São Silvelho, com John Lennon Souza Antônio, da categoria Turismo Aberta, saindo vencedor de sua categoria e da geral, fazendo o percurso em 14 minutos e 20 segundos, seguido por Willian Muraro da Silva em segundo, que fez um tempo de 15 minutos e 19 segundos,e Anderson Rosa de Oliveira, em 3º, com um tempo de 16 minutos e um segundo.

Por categorias

Faixa feminina Turismo Aberta: vencedora Iara Cristina Tomazelli Tonello, seguida por Juliana dos Santos Garcia Malves e Ketherin Goulart de Souza.

Faixa feminina dente de leite: vencedora Monica Rodrigues Lopes Pereira, seguida por Sonia Estela Gobetti e Luzemir Clemente.

Faixa masculina dente de leite: vencedor Edson da Silva Matias, seguido por Eubrine de Souza Guimarães e Madison Veronese.

Faixa feminina 50/54 anos: vencedora Rosangela da Silva Fernandes, seguida por Angela Marina Nunes Cristiano, Ieda de Souza, Maria Helena Correa da Silva, Rosimar da Silva Bez e Luci Josefina Paludo Eli.

Faixa feminina 55/59 anos: vencedora, Elisete dos Santos Cristiano, seguida por Ledronete Lunardi Agostinho.

Faixa feminina, 60/64 anos: vencedora Ana Maria Coutinho Lesnieski, seguida por Lucia Marques, Ruth Weber, Janete da Silva e Zilma Correa Lucas.

Faixa feminina, 65/69 anos: vencedora Maria Cristina Pedroza, seguida por Aneli Gislon.

Faixa feminina, 75 anos ou mais: vencedora Malvina Carara.

Faixa masculina 50/54 anos: vencedor Marcilio da Silva, seguido por José Rocha, Flavio Rodrigues, Carlos Roberto Paes, Edmilson Fogaça, Paulo Sergio Lesnieski e Pedro de Souza Eliseu.

Faixa masculina, 55/59 anos: vencedor Helio Oliveira de Souza, seguido por Joaci Felisbino e Neci Cardoso.

Faixa masculina, 60/64 anos: vencedor Giuseppe do Carmo Muraro, seguido por João Roldão, Pedro Gonçalves Vieira e Asterio Kohl.

Faixa masculina, 65/69 anos: vencedor Lucio Carvalho, seguido por Pedro Marques Firmiano e Laudeci Mota Souza.

Faixa masculina, 70/74 anos: vencedor Jorge Querino.

Faixa masculina, com mais de 75 anos: vencedor Masato Komati.