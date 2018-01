Amarildo Nascimento, lagunense residente em Tubarão foi o vencedor da 19ª Corrida de São Silvelho, realizada aqui no último dia 28 e que contou com a participação de mais de 250 atletas, entre lagunenses (como Walter Costa, Remi da Silveira Custódio, João Batista Machado, Marco Antônio da Silva, Luiz Alfredo Pigozzi Neto, Ronaldo Demétrio, Manoel Adriano dos Reis,Anilton dos Anjos Moraes, Pedro Prudêncio, Afonso Barreto, Alston Oliveira de Souza,Fagner Amauri Silva Viana, Leonardo Bertotti, Pedro Paulo Junior, Walmor Soares Junior,Rodolfo de Oliveira Damazio, Mônica Rodrigues Lopes Pereira, Priscila Stupp Durante, Paula Roberta da Silva Viana e Leticia Cardoso Silva, entre outros), de Tubarão (Giuseppe do Carmo Muraro, Nilton Mendes Nunes, Raul Cesca, Dilney Bardini e Clemente de Souza, entre outros), Criciúma (Cleto de Souza, Imbituba (Jander Carvalho e Ozandir Caparica), Campos Novos (Antonio Deitos), Passo de Torres, Torres, Porto Alegre e Guarulhos.

Outros vencedores

No feminino, abaixo de 50 anos, a campeã foi Andriely Machado Francisco, 45/49 anos Rosilei Deitos, faixa de 60/64 anos, Ana Maria Coutinho Lesnieski, faixa 55/59 anos Maria da Glória Goulart Rodrigues e 50/54 anos Maria Cristina Wickert.

No masculino, 18/44 anos Willian Muraro da Silva, abaixo de 50 anos, o número um foi Muriel Feuser Florzino, 45/49 anos Marcilio da Silva, faixa de 50/54 anos, Renato Cesconeto dos Santos, 55/59 anos Amarildo Nascimento, 60/64 anos Walter da Costa, 65/69 anos Lucio de Carvalho, 70/74 anos Jorge Quirino, e com mais de 75 anos, Clemente de Souza.

Com mais de 80 anos, presente e devidamente homenageado por todos, o sr. Efsthatios Anastasiadis, de origem grega, há muito residente em nossa cidade e que sempre esteve entre os participantes, sendo um dos maiores incentivadores da corrida.