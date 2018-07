Secretária da Educação de SC é a nova vice-presidente da região sul do Consed

A secretária Simone Schramm é a nova vice-presidente da Região Sul do Conselho Nacional de Secretários de Educação (Consed). A indicação da catarinense ocorreu nestaa terça-feira (26), em São Paulo, durante encontro que reuniu os gestores de todo o país. O conselho possui apenas vice-presidentes regionais e um presidente. O cargo hoje é ocupado por Cecilia Motta.

Professora, com 40 anos dedicados ao serviço público e com grande experiência em gestão, a secretária acredita que o trabalho do Consed é de extrema importância para a discussão e planejamento da educação brasileira. “O trabalho no conselho contribui para a consolidação de políticas públicas educacionais de qualidade”, observa a secretária.

A partir da indicação, Simone Schramm passa a ser a porta-voz dos outros secretários da região Sul em discussões importantes, como a implementação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Outra prioridade é a implementação do novo Ensino Médio.

Sobre o Consed – Associação de direito privado, sem fins lucrativos, o Consed congrega secretários estaduais de Educação de todo o País. O objetivo é promover e articular a gestão em prol da Educação pública e de qualidade. Entre as funções do órgão estão participar da formulação, implementação e avaliação das políticas nacionais de Educação, coordenar e articular ações de interesse comum das secretarias, desenvolver programas e projetos e articular com instâncias do Governo Federal e da sociedade civil.