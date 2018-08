Semana Cultural: Grupos teatrais, escolas de samba e artesanato excluídos

Lançada com grande pompa, a programação da 37ª Semana Cultural de Laguna, inexplicavelmente transferida de julho para fins de agosto, deixou de fora entidades tradicionais da cultura local, como as escolas de Samba, grupos teatrais TERRA, GEMT e ASAS DA LIBERDADE e CASA DAS ARTES, que reúne muitos artesãos, além de outros ícones da nossa cultura, como os tenores João Rodrigues Junior e Terezinha Flor, certamente substituídos pelo grupo de teatro do Dehon, de Tubarão que aliás, não representa absolutamente nada para o contexto cultural da terra de Anita.

Aliás, o jornalista e ator Thiago Santiago, pelas redes sociais mostrou a sua insatisfação pelo esquecimento, afirmando textualmente que justo pelo dia nacional do Teatro, “nós atores de teatro de Laguna, infelizmente não temos o que comemorar. Estamos de luto”, destacou, lembrando que não foram convidados para qualquer reunião, sabendo depois que o motivo da exclusão pela Fundação Lagunense de Cultura, estaria ligado a prestação de contas de apresentações anteriores, com o que o conhecido ator também não concorda, alertando que a arte nem sempre é definida com dinheiro, com os grupos tendo liderado grandes movimentos, sem que ganhassem qualquer recurso.

Sobre as escolas de samba, o presidente Márcio José Rodrigues Filho, da FLC, alega que elas já comemoram o Dia do Samba em 2 de dezembro. Rodrigues disse também que a apresentação de grupo do Dehon, foi ofertada em circunstância aleatória. Por último, o presidente da FLC informa que ofereceu para entidades e ou pessoas físicas, diversas oficinas, mas que apenas um proposta foi apresentada, na área de Literatura.

Grupo Terra

Só para evidenciar a força de um dos grupos excluídos do evento deste ano, apresentamos um pequeno histórico do que ele já fez. O Grupo Teatral Terra foi fundado em 13 de junho de 2002 pelo teatrólogo lagunense Jairo Barcelos, contando com mais de 30 integrantes e já tendo apresentado mais de 21 peças e esquetes montadas: “De Aninha a Anita”, “O Louco de Deus”, “Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo”, “A Bela e a Fera”, “Juleu e Romieta”, “Anita em Verso e Prosa”, “Entre a Força e o Medo”, “Branca de Neve”, “Navio Negreiro”, “O Monólogo das Mãos”, “Epilepsia Musicogênica”, “O Bicho, O Homem e O Lixo”, “Uma Noite para Fernando Pessoa”, “Terraleses em: Dona Bruxa, a Rainha”, “Chapeuzinho”, “Maria, Maria”, “Terra Seca”, “O Mundo das Cores”, “Terra Encena”, “Antônio dos Anjos” e “Construção”, Além de ter produzido e dirigido o grande espetáculo “A Republica em Laguna”.