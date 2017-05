Termina amanhã (20), em nossa cidade, a Semana dos Museus. Na programação, hoje (19), das 14h às 17h, alunos das escolas Nininha Guedes dos Reis (Barbacena) e Elizabeth Ulysseá Arantes (Portinho) estarão visitando o museu Anita Garibaldi.

Amanhã (20), às 9h30, apresentação do projeto Santa AfroCatarina, com professores da UFSC. A motivação é iniciar um debate e a mobilização de agentes, produtos da memória e cultura negra na terra de Anita, a partir da proposta de reflexão sobre os discursos do museu. O encontro será no Memorial Tordesilhas.

Dia Internacional de Museus

A Semana dos Museus acontece anualmente para comemorar o Dia Internacional de Museus, 18 de maio, quando museus brasileiros, convidados pelo Instituto Brasileiro dos Museus (Ibram) desenvolvem uma programação especial.