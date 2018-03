Semana Santa na Paróquia Santo Antônio dos Anjos

Programação

Domingo (25) – Domingo de Ramos

9h Benção dos Ramos no chafariz da Praça Vidal Ramos; em seguida procissão até a Matriz com santa missa que terá a coleta da solidariedade.

Segunda-feira (26) – Segunda-feira Santa

20h – Encenação da Paixão, Morte e Ressurreição de Cristo, pelos alunos do Colégio Stella Maris, no Centro Cultural Santo Antônio dos Anjos.

Terça-feira (27) – Terça-feira Santa

6h30 e 19h – Missa de Santo Antônio.

Quarta-feira (28) – Quarta-feira Santa

15h – Missa da Saúde.

Início do Tríduo Pascal

Quinta-feira (29) – Quinta-feira Santa

19h30 – Missa da Instituição da Eucaristia e do Lava-pés, com a participação de todos os ministros extraordinários da comunhão da Paróquia. Após a celebração inicia a Adoração ao Santíssimo Sacramento com a seguinte escala. Do final da celebração até as 23h – Irmandade.

23h – Dirigentes: Apostolado da Oração e Congregação de Música Unidos pela Fé.

00h – Dirigentes: Movimento de Irmãos.

Sexta-feira (30) – Sexta-feira Santa

1h – Comunidade do Mar Grosso.

2h – Comunidade do Progresso.

3h – Comunidade do Portinho.

4h – Comunidade da Barranceira.

5h – Comunidade da Caputera.

6h – Dirigentes: RCC – Ministros – Vicentinos. Cantores: Andrei e Edgar.

7h – Dirigentes: Ministros-Dízimo e equipes de liturgia. Cantores: Família Preuss.

8h – Dirigentes: Catequese e Colégio Stella Maris. Cantores: Ministério de Música Vozes em Louvor.

9h – Encerramento da Adoração e atendimento dos Padres para confissões individuais.

14h – Exercício da Via-Sacra.

15h – Solene ação litúrgica, com a participação do coral masculino Santo Antônio dos Anjos.

19h – Solene cerimônia da descida da cruz na Matriz.

19h30 – Procissão do Senhor Morto e Nossa Senhora das Dores pelas ruas do centro histórico. Participação das bandas União dos Artistas e Carlos Gomes.

Sábado (31) – Sábado Santo

Durante o dia a igreja permanecerá fechada em sinal de luto pela morte de Cristo.

20h – Início da Celebração da Vigília Pascal em frente a Casa Paroquial, onde será preparado o Círio Pascal e conduzido até a Igreja. Nesta celebração ainda acontece: a renovação das promessas do Batismo, benção da água e coroação de Nossa Senhora. Nesta missa haverá distribuição de velas, água benta e de doces para as crianças.

Domingo (1º/4) – Domingo de Páscoa

18h – Adoração do Santíssimo Sacramento a cargo da Irmandade. Santas missas na Matriz às 9h30 e 19h.