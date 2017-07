Para tratar da realização do Seminário “Turismo Amanhã”, dias 1º e 2 de agosto, veio à cidade na tarde de quarta-feira (5), a diretora regional do Senac-Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, Marisa Martini. Durante encontro com o secretário de Turismo, Antônio Ramos, presidente do Sindilojas, Natanael Wisintainer, presidente da ACIL-Associação Empresarial, Patrick Paulino e de José Roseno e Marcelo Massih, representando a CDL-Câmara de Dirigentes Lojistas, foram ventilados assuntos que podem e até devem auxiliar no desenvolvimento turístico da cidade, além de definir o programa do seminário que ficou assim: dia 1º, às 19h credenciamento; 19h30 abertura, 19h45 impactos da inovação e da sustentabilidade do turismo, tendo como palestrante Alexandre Biz; 20h45 como fazer a gestão municipal do turismo através do COMTUR, tendo como palestrante Flavia Didomênico; dia 2, às 19h credenciamento, 19h30 abertura; 19h45 apresentação da pesquisa da Fecomércio, por Renato Barcelos; 20h15 painel a importância da gestão e planejamento do turismo para o desenvolvimento da economia regional, tendo como mediador Rudney Raulino, diretor regional do Senac/SC e como convidados o presidente Bruno Breithaupt, do Sistema Fecomércio, secretário Ricardo Stodieck, de Turismo de Blumenau, presidente Natanael Wisintainer, do nosso Sindilojas, secretário Antônio Claudio Quirino Ramos, de Turismo de Laguna e do prefeito Mauro Candemil; às 21h 30 encerramento.

O importante evento será realizado no Cine Teatro Mussi, mesmo local para a inscrição.